هفته وحدت نمادی از تدبیر حکیمانه و نگاه بلند امام خمینی (ره)

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها - علی ستاری: دهه دوم ماه ربیع الاول، در تاریخ انقلاب اسلامی ایران، یادآور هفتهای مبارک است که با تدبیر حکیمانه معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، تهدیدی بالقوه به فرصتی بیبدیل برای تعامل و همبستگی میان دو مذهب بزرگ اسلامی، شیعه و سنی، بدل شد. این ابتکار، نه تنها مانع از بروز تفرقه گردید، بلکه بابهای جدیدی از برادری و تفاهم را گشود.
فهم عمیق و بینش الهی امام خمینی (ره)
امروزه، آنچه زمانی میتوانست اختلاف نظر بر سر تاریخ ولادت رسول گرامی اسلام (ص) باشد، به مدد نامگذاری هفته وحدت، به تونلی از زمان برای جشن و شادمانی مشترک و تقویت بیسابقه مناسبات و پیوندهای برادرانه تبدیل شده است.
این تعیین هوشمندانه، نشان از درک صحیح، فهم عمیق و نگاه بلند امام خمینی (ره) دارد.
ایشان در طول، عرض و ارتفاع بینشی خود، همان حقیقت محوری را میدیدند که رسول گرامی اسلام (ص) در سال اول هجرتشان بدان واقف بودند: ستون فقرات قوام جامعه تازه بنا شده اسلامی، وحدت و برادری بود.
وحدت، شاهراه قوام و احیای تمدن اسلامی
با همین نگاه نافذ، امام خمینی (ره) دریافته بودند که راه قوام و بالندگی انقلاب اسلامی ایران نیز از همین شاهراه وحدت و برادری میگذرد و فراتر از آن، ایشان به این باور عمیق رسیده بودند که راه احیای تمدن عظیم اسلامی و بازگرداندن آن به اوج شکوه گذشته، تنها با تقویت هرچه بیشتر این بنیان مستحکم وحدت و برادری هموار خواهد شد.
از این رو نباید هفته وحدت را یک نامگذاری ساده بدانیم بلکه اگر بتوانیم نگاه خود را به کلاس فکری امام راحل نزدیک کنیم باید آن را نمادی از بینش الهی ایشان بدانیم و تأکید داشته باشیم که این استراتژی، رویکردی فرازمانی است که همواره چراغ راه امت اسلامی خواهد بود و قطعاً خداوند متعال حمایت خود را از آن دریغ نخواهد کرد.
مسلمانان دشمنی مشترک دارند
شیخ ابراهیم اسماعیلی عالم برجسته اهل سنت هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار مهر، تدبیر امام خمینی (ره) در نام گذاری هفته وحدت را ستود و گفت: امتداد راه وحدت آفرینی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به خوبی انجام شده است.
وی افزود: امروز برای همه عیان و روشن شده است که دشمن ما مسلمانان دشمنی مشترک است؛ همانهایی که روی مردم غزه اسلحه کشیدهاند همانها نیز اسلحه خود را به روی مردم ایران بلند کردند و برایشان هیچ تفاوتی میان شیعه و سنی نیست.
عالم برجسته اهل سنت هرمزگان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: دشمنان در جنگ ۱۲ روزه به اختلافات در صفوف ملت ایران دل بسته بودند، آنها قصد داشتند تا از میان شکافهای موجود در جامعه به درون جامعه ایرانی و اسلامی نفوذ کنند و از این مؤلفه به عنوان عاملی پیروزی بخش برای خودشان استفاده کنند اما اتحاد بین ملت مسلمان ایران این اجازه را به آنها نداد و محاسبات آنها را با اشکال مواجه کرد.
در جامعه نبوی همه برادر هستند
شیخ اسماعیلی عنوان کرد: اگر امروز آمریکاییها و صهیونیستها به خود اجازه میدهند که در منطقه ما قلدری کنند و برای کشورهای اسلامی تعیین و تکلیف کنند به دلیل اختلافاتی است که میان دولتهای اسلامی وجود دارد، در جامعه نبوی همه با هم برادر هستند و این برادری از ابعاد فردی باید اجتماعی و بینالمللی شود و با تحقق چنین شرایطی است که دشمنان قسمخورده مسلمانان نابود خواهند شد و از منفعت در ممالک اسلامی قطع امید خواهند کرد.
وی ادامه داد: آمریکا و کشورهای اروپایی تشکیل دهنده محور غرب اتحاد بیبدیلی دارند و برای اینکه به هدف مشترک خود دست پیدا کنند از هر ابزاری در جهت دست یابی به هدف استفاده میکنند؛ اگر همان قدر که آلمان و انگلیس و فرانسه و آمریکا پشت صهیونیستها ایستادهاند، دولتهای اسلامی نیز پشت همدیگر بودند امروز لازم نبود نگران غزه و لبنان و دیگر سرزمینهای اسلامی باشیم.
وحدت کشور را شکست ناپذیر میکند
این عالم اهل سنت خاطرنشان کرد: وحدت در یک خانواده آن خانواده را در برابر تلاطمهای زندگی محکم میکند، وحدت در یک کشور، آن کشور را شکست ناپذیر میکند و وحدت در یک امت آن امت را الگو و جهان شمول میکند، امت اسلامی اگر میخواهد نقش تعیین کنندهای در معادلات جهانی داشته باشد باید از این الگو تبعیت کند.
اخوت بین شیعه و سنی راهبردی سیاسی نیست بلکه برگرفته از ایمان است
حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا حاجبی امام جمعه بندرچارک نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: شیعه و سنی، همگی در سایه دین واحد، کتاب واحد، قبله واحد و پیامبر واحد زندگی میکنیم. و چه نعمتی بالاتر از اینکه خدای متعال در دل امت اسلامی، «حبّ پیامبر» را به عنوان نقطه مشترک قرار داده است؛ نیست.
وی افزود: پیامبر مکرم اسلام (ص) نه فقط برای مسلمانان، بلکه تحت عنوان «رحمةً للعالمین» برای بهرهمندی و رشد دادن تمام مردم جهان مبعوث شده است و ما به عنوان عالمان دینی و مبلغان رسالت رسول خدا (ص) وظیفه دارید پیام رسول خدا (ص) به گوش همگان برسانیم.
حاجبی بیان کرد: امروز جهان اسلام با چالشهای بزرگی روبرو است؛ ظلم و اشغال در فلسطین، فتنهانگیزی در امت اسلامی، افراطگرایی از یک سو و سکولاریسم افراطی از سوی دیگر و در چنین شرایطی، آنچه بیش از همیشه اهمیت دارد، وحدت امت اسلامی است. اخوت بین شیعه و سنی، یک اخوت سیاسی نیست، بلکه یک اخوت ایمانی است و در این راستا هر سخنی، حرکتی، فتوایی یا اقدامی که موجب تفرقه بین مسلمانان شود، به نفع دشمنان اسلام است.
وی خاطرنشان کرد: ما باید وحدت را نه فقط در شعار، بلکه در عمل، در برخورد، در زبان، در رسانهها و فضای مجازی تقویت کنیم و یادمان نرود تفرقه، خواسته دشمن است؛ و وحدت، خواسته پیامبر (ص)؛ باید این حقیقت را باور کنیم که وحدت، فقط یک توصیه دینی نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقا و پیشرفت امت اسلامی است.
