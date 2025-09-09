تقویت صلح و دوستی حقوق متقابل افراد در جامعه ایمانی نسبت به یکدیگر

خبرگزاری مهر، گروه استانها- علی ستاری*: این روزها واژه وحدت یکی از کلمات پر تکرار در سخنرانیها و اخبار است، موضوعی که یکی از اصلیترین استراتژیهای اسلامی برای حفظ دوام و قوام جامعه اسلامی است.
وحدت در معنای لغوی موضوعی نزدیک به محال است اما در استحصال مفهوم، بسیار قابل دستیابی است چرا که رسول گرامی اسلام (ص) توانسته وحدت به معنای یکی شدن را تحقق ببخشد.
تدبیر رسول گرامی اسلام (ص) رویهای است که در چند نقطه تاریخی جواب داده است؛ رسول گرامی اسلام (ص) برای تقویت یگانگی میان طرفداران جریان حق از ابتکاری به نام «ایجاد پیوند برادری» یا همان عهد اخوت استفاده کرد.
اولین سطح از این ابتکار قبل از هجرت است؛ رسول گرامی اسلام (ص) نخستین بار در مکه مسلمانان را دو به دو با هم برادر کردند تا کسی نتواند از شکافهای مختلف موجود در بین مسلمانان سو ءاستفاده کند؛ به هر صورت بخش زیادی از پیوندهای مرسومِ آن زمان به دلیل انتخاب اسلام و گرویدن به آئین نبی مکرم اسلام (ص) برای تازه مسلمانها سست شده بود و فشارهای مختلفی از این حیث وارد میشد از این رو رسول گرامی اسلام از این طریق تلاش کرد پیوندهای جدیدی را ایجاد کند که کمی از فشارها به مسلمانان بکاهد.
البته اصل کلی در اسلام بر اساس آیه ۱۰ سوره حجرات این است که «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» یعنی همه مؤمنین با هم برادر هستند و طبق دستور قرآن در ادامه آیه «فَأَصْلِحُواْ بَینَ أَخَوَیکمْ» مؤمنین نسبت به همدیگر مأمور به ایجاد صلح، دوستی و آشتی هستند و این از حقوق متقابل افراد در جامعه ایمانی است.
رسول گرامی اسلام (ص) بزرگترین اقدام وحدت آفرین خود را در سال اول هجرت و در مدینه انجام میدهند آن جایی که مهاجرین و انصار را با یکدیگر دو به دو برادر اعلام میکنند؛ جلوگیری از ایجاد شکاف بین مهاجرین و ساکنان مدینه، تقویت باورهای ایمانی انصار که تازه مسلمان بودند توسط مهاجرین که سابقه بیشتری در اسلام داشتند، جلوگیری از چیره شدن ضعفهای اجتماعی و اقتصادی بر مهاجرین که ترک بلد و سرزمین کرده بودند و در مدینه غریب به شمار میآمدند از جمله عواملی بود که پیامبر اکرم (ص) در ایجاد پیوند اخوت بین مسلمانان دنبال میکرد.
قطعاً در امتداد جامعه نبوی از برادریِ یک به یک به برادریهای پر شمار تر میرسیدیم که نهایتاً جامعهای طی آن ساخته میشد که رنج کشیدنِ یک نفر منجر به دردِ همه اهالی جامعه میشود و همه برای رفع آن درد تلاش میکنند.
کشورهای اسلامی مدتها است در برابر آزمونی تاریخی قرار گرفتهاند و وضعیت غزه سنگ محک آنها است برای اینکه بدانند بر حق خود در برابر برادران ایمانی و گویندگان جمله شریفه لا اله الا الله و محمد رسول الله عمل میکنند یا خیر!
*فعال رسانه و کارشناس علوم دینی
