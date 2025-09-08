بیش از ۴ هزار حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی در خراسان شمالی شناسایی شد

سید عقیل مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش زیادی از این چاه‌های غیرمجاز در سال‌هایی که خشکسالی حاکم است و استمرار دارد حفر می‌شوند.

وی ادامه داد: بیشترین مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز کشاورزی استان طی ۲۰ سال گذشته در سال ۱۴۰۳ انجام شد که در این سال ۳۶۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد.

مرتضوی افزود: از فروردین سال جاری تا هفته نخست شهریورماه نیز ۱۰۰ حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی مسدودسازی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی با بیان اینکه این چاه‌ها عمدتاً عمیق نیستند، گفت: بیشتر آن‌ها در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها حفر شده‌اند و در سال‌هایی که رودخانه‌ها و مسیل‌ها خشک هستند، این چاه‌ها نیز کارایی خود را از دست می‌دهند.

وی بیان کرد: حفر چاه‌های غیرمجاز کشاورزی معمولاً با استفاده از دستگاه‌های حفاری دست‌ساز انجام می‌شود که تاکنون ۱۲ دستگاه حفاری غیرمجاز شناسایی و ضبط شده است.

مرتضوی بیان کرد: تاکنون ۴ هزار و ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی در سطح خراسان شمالی شناسایی شده که مطابق قانون و دستورالعمل وزارت نیرو مسدودسازی خواهند شد.