محمد جواد کولیوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از تدوین اسناد آب برای هشت شهرستان استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: در این اسناد، وظایف همه دستگاه‌های اجرایی و خدماتی در خصوص آب ذکر شده است.

وی با بیان اینکه فرمانداران و مسئولان ذی ربط در شهرستان‌های استان موظف شده‌اند که پیگر تدوین و اجرای این سند باشند، گفت: سند آب هر شهرستان با حضور فرماندار، مدیرکل آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب به صورت مجزا تهیه شده است

استاندار سمنان با بیان اینکه در این اسناد منابع آبی و مصارف هر شهرستان به صورت مشخص درج شده است، گفت: تمام تهدیدات و چالش‌های حوزه آب در هر شهرستان استان هم در این اسناد ذکر شدهاست.

کولیوند با بیان اینکه اجرای این اسناد به این باز می‌گردد که ما بتوانیم در تأمین آب پایدار هر شهرستان اقدام عملی صورت دهیم، ابراز کرد: پیگیری حل مشکل تأمین آب استان سمنان اولویت مسئولان است.

وی با بیان اینکه یک سند دیگر مهم نیز در استان سمنان تدوین شده است، افزود: سند عدالت آموزشی با برش‌های شهرستانی و منطقه‌ای و با ذکر تمام ملاحظات و مسائل هر شهرستان تدوین و در اختیار مدیران شهرستانی قرار گرفته است.

به گزارش مهر، صحبت‌های استاندار سمنان درباره اسناد آب هر شهرستان در حالی انجام می‌شود که بزرگترین منبع آب شاهرود یعنی کوهستان آبساز شاهوار، در معرض تهدید دوباره معدن کاری و تخریب قرار گرفته است و این گواه اختلاف فاحش بین حرف و عمل مسئولان در استان سمنان است.