امید شعبان‌پور، در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز خرسندی از شرایط تیم‌های حاضر گفت: امسال آمل با پنج تیم در رقابت‌های کشوری حضور خواهد داشت. در لیگ برتر بانوان، تیم «ماجان» از باشگاه کاله مازندران نماینده این شهرستان است. همچنین سه تیم «نیروانا»، «گلفام آمل» با هدایت عادل غلامی و «شوکاشور» به سرمربیگری مهدی رنجبر در لیگ دسته یک مردان شرکت خواهند کرد و افزون بر این، تیم دسته یک بانوان با نام «حدسیما» نیز آمادگی خود را برای حضور در مسابقات اعلام کرده است.

وی با اشاره به اهداف تیم‌های آملی افزود: امیدواریم با تلاش بازیکنان و حمایت اهالی ورزش، دست‌کم دو تیم از آمل موفق به صعود به لیگ برتر مردان شوند. حدود ۶۰ درصد بازیکنان این سه تیم بومی و ۴۰ درصد دیگر از استان‌ها و شهرهایی همچون تهران، اراک و مشهد جذب شده‌اند.

رئیس هیأت والیبال آمل در ادامه به آینده این رشته در شهرستان پرداخت و اظهار داشت: هرچند در حال حاضر بازیکنی از این تیم‌ها به اردوی ملی دعوت نشده است، اما در رده‌های نوجوانان و جوانان کشور چندین بازیکن آملی حضور دارند که این موضوع نویدبخش آینده‌ای روشن برای والیبال شهرستان خواهد بود.

شعبان‌پور با بیان ظرفیت‌های ورزشی آمل تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷ باشگاه سازمان‌یافته والیبال در آمل فعالیت دارند و بر اساس آخرین آمار بیمه ورزشی، بیش از سه هزار و ۱۹ نفر در این رشته فعال هستند که حدود ۳۸ درصد آنان را بانوان تشکیل می‌دهند. همچنین وجود مربیان و داوران ملی و بین‌المللی همچون بهروز عطایی، افتخاری بزرگ برای آمل و پشتوانه‌ای ارزشمند برای والیبال ایران محسوب می‌شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همدلی پیشکسوتان، ورزشکاران و مسئولان، سال آینده شاهد حضور نماینده‌ای شایسته از آمل در لیگ برتر مردان و در سالن بازسازی‌شده پیامبر اعظم (ص) باشیم.