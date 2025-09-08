  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۸

۱۴ هزار بنگاه املاک مازندران به سامانه کاتب متصل شدند

۱۴ هزار بنگاه املاک مازندران به سامانه کاتب متصل شدند

ساری- رئیس کل دادگستری مازندران از اتصال ۱۴ هزار مشاور املاک استان به سامانه کاتب خبر داد و گفت: هنوز بیش از هزار واحد به این سامانه وصل نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی یکشنبه شب در نشست شورای راهبری قانون الزام در دادگستری استان با اشاره به اتصال ۱۴ هزار و ۲۸۸ مشاور املاک در استان به سامانه کاتب، افزود: بیش از یکهزار مشاور املاک در مازندران به سامانه کاتب متصل نیستند که در این راستا اداره ثبت اسناد و املاک استان نسبت به اعلام اسامی مشاوران املاکی غیر متصل به سامانه اقدام و موارد قانونی لازم از سوی اداره صمت، تعزیرات و سایر مراجع ذیربط انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: اداره اصناف استان و اتحادیه مرتبط نیز باید با نظارت اداره کل صمت استان نسبت به شناسایی مشاوران املاک فاقد مجوز اقدام کند که در این راستا ضمن تشکیل پرونده و پلمب مشاور املاک متخلف، برخورد قاطع و قانونی با متخلفین انجام خواهد شد.

پوریانی در ادامه با بیان اینکه اصناف و اتحادیه‌ها باید همکاری لازم قانونی را با اداره صمت داشته باشند، بر لزوم توجه ویژه به تکالیف مندرج در قانون الزام تاکید و تصریح کرد: قانونگذار مسئولیت اجرای قانون الزام را به اداره ثبت اسناد و املاک محول کرده و قوه قضائیه نیز بر اجرای آن تاکید دارد که این مهم باید مورد توجه ویژه قرارگیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: اجرای قانون الزام یک تکلیف قانونی است و باید با استفاده از همه ظرفیت‌ها برای تحقق آن اهتمام شود.

کد خبر 6583109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها