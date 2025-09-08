کشاورزان کود مورد نیاز کشت پائیزه خود را هر چه سریعتر خریداری کنند

سید علی لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در ۵ ماهه نخست امسال مشکلاتی برای تأمین کود اوره وجود داشت، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۳۱۶۶ تن کود اوره، ۴۱۰ تن کود فسفات و ۴۸ تن کود پتاس در انبارها ذخیره سازی شده و بخشی از آن نیز توسط کشاورزان جذب شده است.

وی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته و همکاری پتروشیمی‌ها در خصوص تأمین و توزیع این کود هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد و پتروشیمی‌ها با ظرفیت حداکثری در حال تهیه و تحویل کود اوره می‌باشند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: با توجه به اینکه ممکن است با آغاز فصل سرما، ناترازی انرژی و محدودیت‌های حمل و نقل، فرایند تولید دچار مشکل شود، لذا از مدیران جهاد کشاورزی سراسر استان می‌خواهیم که از هم اکنون سهمیَه‌های تخصیصی به شهرستان خود را با حداکثر توان جذب و در اختیار کشاورزان قرار دهند.

وی از کشاورزان درخواست کرد سهمیه کود کشت پاییزه خود را خریداری کرده تا در فصل کشت با مشکل کمبود کود مواجه نشوند.

لاهوتی با بیان اینکه از پتروشیمی‌های مرودشت، لردگان و بندر امام تخصیص‌های خوبی برای کود مورد نیاز کشاورزان اخذ شده است، اضافه کرد: این سهمیه‌ها باید هر چه زودتر جذب شوند تا استانی که نتواند به موقع سهمیه را جذب کند، به دیگر استان‌ها واگذار می‌شود.