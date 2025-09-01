سی و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و نهمین دورهٔ کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، همزمان با یک هزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر اعظم اسلام (ص)، از ۱۷ تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ (۸–۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵) برگزار خواهد شد.

این کنفرانس بین المللی که هر ساله با هدف تقویت همدلی و انسجام میان مذاهب اسلامی تشکیل می‌شود، امسال تحت شعار «پیامبر رحمت و امت اسلامی» (The Prophet of Mercy and the Islamic Ummah) برگزار خواهد شد.

شرکت کنندگان از سراسر جهان اسلام شامل علما، اندیشمندان، رهبران دینی و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی، به بحث و تبادل نظر در زمینهٔ سیرهٔ نبوی، نقش پیامبر اسلام در تأسیس امت واحد و چالش‌های پیش روی جهان اسلام خواهند پرداخت.

این رویداد مهم که مقارن با ایام ولادت پیامبراکرم (ص) در ۱۷ ربیع الاول فرصتی برای تأکید بر مشترکات اسلامی و ترویج گفتمان وحدت در برابر تفرقه است.

کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی همه ساله توسط مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و با استقبال گستردهٔ نهادهای دینی و علمی بین المللی سازماندهی می‌شود.