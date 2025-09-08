پیمان صلح باید با امت مسلمان منعقد شود نه با اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در آئین گرامیداشت هفته وحدت در شهرستان جاسک با اشاره به چالش‌های حاکم بر جهان اسلام، بیان کرد: امت اسلامی باید هویت و عظمت گذشته خود را بازیابی کند و بر سرمایه‌های ملت‌های مسلمان تکیه داشته باشد.

وی با بیان اینکه حال امت اسلامی خوب نیست، چراکه اگر چنین بود امروز مسلمانان غزه قتل‌عام نمی‌شدند، افزود: امروز زمان فریاد زدن برای عزت امت اسلامی است و ملت‌های مسلمان باید از ملت ایران در ایستادگی و مقاومت درس بگیرند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با ذکر این نکته که مسلمانان دارای اشتراکات مذهبی و فرهنگی فراوانی هستند، تصریح کرد: باید با تکیه بر اشتراکات و نقاط وحدتی اجازه ندهیم دشمن از شکاف‌های قومی و مذهبی استفاده کند.

وی با بیان این نکته که در حال حاضر صهیونیست‌ها دشمن جهان اسلام محسوب می‌شوند، گفت: پیمان واقعی صلح باید میان امت اسلامی بسته شود نه با صهیونیست‌ها. کشورهای مسلمان دارای ظرفیت‌های گسترده و متنوعی هستند که می‌توانند با هم‌افزایی این ظرفیت‌ها برای تحقق اهداف عالیه اسلام‌گام بردارند.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب (حفظه‌الله) مبنی بر نابودی قطعی رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: تمام جهان شاهد هستند که رژیم صهیونیستی در حال زوال است و برای جلوگیری از مهم دست به هر تلاشی می‌زنند که به حول قوه الهی موفق نخواهند شد و می‌توان گفت که جوانان همین نسل شاهد محو این رژیم خواهند بود.

وی افزود: خداوند در قرآن وعده داده که یهود دو بار طعم ذلت را خواهد چشید؛ بار نخست در صدر اسلام و بار دوم در دوران معاصر که تحقق آن نزدیک است.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با دعا برای سربلندی مسلمانان و جبهه مقاومت خاطر نشان کرد: با تداوم مسیر مقاومت، پیروزی و نصرت الهی حتمی خواهد بود.