به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علم و صنعت زمانبندی انتخاب واحد دانشجویان از طریق اطلاعیه ای برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص کرد.
طبق این اعلام برای دانشجویان مقطع کارشناسی انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی از روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه آغاز خواهد شد و تا صبح چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ ادامه می یابد. بنابراین دانشجویان باید پیش از این تاریخ نسبت به تکمیل فرآیند انتخاب واحد خود اقدام کنند.
کارشناسی ارشد و دکتری
همچنین ثبتنام و انتخاب واحد تمامی ورودیهای مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ساعت ۲۳:۵۹ روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ادامه خواهد داشت.
دانشگاه از تمامی دانشجویان خواسته است با توجه به زمانبندی اعلامشده، در موعد مقرر نسبت به تکمیل انتخاب واحد خود اقدام کنند.
