  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

زمان‌بندی انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه علم و صنعت اعلام شد

زمان‌بندی انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه علم و صنعت اعلام شد

دانشگاه علم و صنعت ایران برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علم و صنعت زمان‌بندی انتخاب واحد دانشجویان از طریق اطلاعیه ای برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص کرد.

طبق این اعلام برای دانشجویان مقطع کارشناسی انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی از روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه آغاز خواهد شد و تا صبح چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ ادامه می یابد. بنابراین دانشجویان باید پیش از این تاریخ نسبت به تکمیل فرآیند انتخاب واحد خود اقدام کنند.

زمان‌بندی انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه علم و صنعت اعلام شد

کارشناسی ارشد و دکتری
همچنین ثبت‌نام و انتخاب واحد تمامی ورودی‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ساعت ۲۳:۵۹ روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ادامه خواهد داشت.

دانشگاه از تمامی دانشجویان خواسته است با توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده، در موعد مقرر نسبت به تکمیل انتخاب واحد خود اقدام کنند.

کد خبر 6584830
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها