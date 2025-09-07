اولین مرکز نوآوری آموزشی دانشگاه آزاد موفق به دریافت مجوز دائم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، سرای نوآوری و فناوری های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب اولین مرکز نوآوری تخصصی تکنولوژی های آموزشی در کشور با هدف توسعه زیست بوم فناوری های آموزشی در سطح کشور با تلاشهای مستمر و تحقق امتیازات در حوزه های جذب هسته ها و واحدهای فناور و دانش بنیان، برگزاری دوره ها و رویدادهای فناورانه و نوآورانه؛ تحقق بودجه پیش بینی شده مالی؛ موفق به کسب مجوز دائم - سطح دو شد.
شایان ذکر است سرای نوآوری و فناوری های آموزشی واحد تهران غرب فعالیت خود را در دی ماه ۱۳۹۹ آغاز کرده است.
این مرکز با فراهم کردن بسترهای نوین یادگیری می تواند در زمینه هایی همچون تسهیل همکاری و شبکهسازی از طریق ایجاد بسترهای ارتباطی شامل برگزاری رویدادهای شبکهسازی، کارگاهها و کنفرانسها در راستای ایجاد همافزایی میان اعضای مختلف زیستبوم، آموزش مهارتهای کارآفرینی، نوآوری و تفکر انتقادی برای دانشجویان و فناوران، توسعه برنامههای شتابدهی،ایجاد پلتفرمهایی برای پژوهشهای بینرشتهای و همکاریهای تحقیقاتی بین دانشگاه و صنعت و تأمین منابع مالی و زیرساختها برای پروژهها و ایدههای نوآورانه مختلف ارزش آفرینی نماید.
