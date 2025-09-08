جکی چان برای سومین هفته سینماهای چین را تسخیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «لبه سایه» جدیدترین فیلم جکی چان برای سومین آخر هفته متوالی همچنان بر فروش گیشه سینماهای چین تسلط یافت و با فروش ۸۴.۲ میلیون یوان (۱۱.۷ میلیون دلار) مجموع فروشش را به ۱.۰۳۱ میلیارد یوان (۱۴۳.۲ میلیون دلار) رساند. این فیلم مهیج با بازی جکی چان و به کارگردانی لری یانگ ساخته شده است.

این فیلم درباره وانگ تاک-چانگ (با بازی چان) متخصص بازنشسته بخش نظارت ماکائو است که برای ردیابی یک سرقت پیشرفته که یک جنایتکار نابغه معروف به «شاه گرگ» سازماندهی کرده، به کار بازگردانده می‌شود. پلیس تازه‌کاری به نام هه کیوگو (با بازی ژانگ زیفنگ) هم به او کمک می‌کند، زیرا آنها در مقابل فو لانگ‌شنگ حیله‌گر تونی لئونگ کا-فای و گروه جنایتکارش قرار می‌گیرند. این فیلم طبق آمار کام‌اسکور در جدول جهانی سوم شد.

اما این تنها فیلم چینی نبود که چینی ها را به سینماها کشاند و در فهرست فروش، دیگر فیلم های پرتماشاگر را هم فیلم‌های داخلی تشکیل دادند.

«هیچ‌کس» با ۸.۵ میلیون دلار در رتبه دوم قرار گرفت و فروش خود را به ۲۱۵.۴ میلیون دلار رساند. این فیلم به کارگردانی یو شویی، با الهام از «سفر به غرب» بر سفر معنوی تمرکز دارد. این فیلم در جایگاه هشتم جدول جهانی قرار گرفت.

«مرده تا پای جان» با فروش ۴.۵ میلیون دلاری در رتبه سوم قرار گرفت و مجموع فروش خود را به ۴۰۹.۳ میلیون دلار رساند. «مرده تا پای جان» به کارگردانی شن آئو و نویسندگی شن آئو، ژانگ که و شو لویانگ، که در پس‌زمینه قتل عام نانجینگ در سال ۱۹۳۷ و با اقتباس از وقایع تاریخی مستند ساخته شده است، داستان یک پستچی را تصویر می‌کند که برای زنده ماندن در دوران اشغال کشور توسط ژاپن، هویت یک عکاس را به خود می‌گیرد. او که از درون دیوارهای یک استودیوی تحت کنترل ژاپن فعالیت می‌کند، مخفیانه سربازان و غیرنظامیان چینی را پناه می‌دهد.

مجموع فروش آخر هفته سینماهای چین ۳۷.۳ میلیون دلار بود که گیشه چین در سال ۲۰۲۵ را به فروش ۵.۵۲۳ میلیارد دلاری رساند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۱۸.۷ درصد افزایش یافته است.