جکی چان گیشه سینماهای چین را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم مهیج «لبه سایه» در دومین آخر هفته اکران خود در چین، با فروش ۱۸۲.۹ میلیون یوانی (۲۵.۴ میلیون دلار) صدر گیشه سینماهای چین را از آن خود کرد. این فیلم به کارگردانی لری یانگ و با بازی جکی چان، تاکنون ۷۷.۵ میلیون دلار بلیت فروخته است.

این فیلم داستان وانگ تاک-چانگ (چان) متخصص بازنشسته نظارت ماکائو را دنبال می‌کند که برای ردیابی یک سرقت خیلی تخصصی توسط یک جنایتکار نابغه معروف به «شاه گرگ»، به کار بازگردانده می‌شود. در این ماموریت یک پلیس تازه‌کار به نام هه کیوگو (ژانگ زیفنگ) به او کمک می‌کند.

این فیلم به جز چین در دیگر کشورهای جهان هم با اقبال روبه‌رو شده و جایگاه سوم فروش را در جدول سینماهای جهانی دارد.

فیلم «هیچ‌کس» از شرکت شانگهای انیمیشن هم که هفته پیش صدرنشین فروش بود، به جایگاه دوم رفت و ۱۹.۲ میلیون دلار دیگر فروخت تا در مجموع فروش خود را به ۱۷۵.۳ میلیون دلار برساند. این فیلم به کارگردانی یو شویی، با الهام از «سفر به غرب» یک سفر معنوی را بازآفرینی می‌کند. این فیلم جایگاه چهارم جدول فروش سینماهای جهان را در اختیار دارد.

یک فیلم چینی دیگر با عنوان «مرده برای حقیقت» از شرکت چاینا فیلم، با فروش ۱۱.۳ میلیون دلار جایگاه سوم فروش را در چین به خود اختصاص داده و مجموع فروش آن تاکنون به ۳۸۱.۴ میلیون دلار رسیده و در عین حال در جایگاه هشتم جدول جهانی قرار دارد. «مرده برای حقیقت» به کارگردانی و نویسندگی شن آئو در پس‌زمینه قتل عام نانجینگ در سال ۱۹۳۷ و با اقتباس از وقایع تاریخی ساخته شده و درباره یک پستچی است که برای زنده ماندن در دوره اشغال ژاپن، هویت یک عکاس را به خود می‌گیرد و مخفیانه سربازان و غیرنظامیان چینی را پناه می‌دهد. این فیلم در رتبه ششم جدول جهانی جای دارد.

فروش گیشه سینماهای چین در آخر هفته گذشته به ۷۸.۳ میلیون دلار رسید تا مجموع فروش چین از ابتدای سال تاکنون را به ۵.۳۲ میلیارد دلار برساند. این رقم در مقایسه با همین زمان در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱۷.۹ درصد افزایش داشته است.