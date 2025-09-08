به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی ۸ هزار بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۴ میلیارد تومان با هدف حمایت از تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان کم‌برخوردار و با مشارکت گسترده خیرین میان دانش‌آموزان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در این مراسم اعلام کرد: در حال حاضر ۸ هزار دانش‌آموز و ۴۰۰ دانشجو تحت حمایت این نهاد قرار دارند و برای تهیه این بسته‌ها بیش از ۴ میلیارد تومان هزینه شده است.

ناصر ظاهری همچنین بیان کرد: سال گذشته، تمام هشت هزار دانش‌آموز ما از لوازم‌التحریر بهره‌مند شدند و امسال نیز از خردادماه فعالیت‌ها در این زمینه آغاز شده است و امروز به صورت نمادین در اداره قزوین توزیع این لوازم در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: ما برای مقاطع مختلف کیف و کوله‌پشتی مقاوم تهیه کرده‌ایم که برای کلاس‌های اول تا سوم ابتدایی مناسب است که به‌طور متوسط برای هر بسته لوازم‌التحریر، سیصد و پنجاه هزار تومان شده است.

ظاهری با اشاره به نقش مؤثر خیرین در اجرای این طرح افزود: بخش عمده‌ای از این بسته‌ها با کمک‌های مردمی و همراهی خیرین تهیه و آماده‌سازی شده‌اند تا دانش‌آموزان با انگیزه بیشتری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

مدیر کل کمیته امداد قزوین اعلام کرد: مسئولیت ماست که از این عزیزان در زمینه تحصیل پشتیبانی کنیم و این حمایت‌ها شامل کمک‌های تحصیلی، لوازم‌التحریر، ثبت‌نام، لباس و کفش است.