اهدای ۱۰۰ جهیزیه به نوعروسان خراسان جنوبی در هفته وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام (ره) خراسان جنوبی محمد عرب بیان کرد: به مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص)، کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان جنوبی اقدام به اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت این نهاد کرد.

وی ادامه داد: ین اقدام در چارچوب طرح ملی تأمین جهیزیه و به مناسبت فرا رسیدن میلاد حضرت محمد (ص) انجام شده که طی آن در مجموع ۱۵۰۰ سری جهیزیه در ۱۵ استان کشور توزیع خواهد شد.

عرب با اشاره به عملکرد امسال این نهاد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۹۰۲ سری جهیزیه به ارزش تقریبی ۴۵ میلیارد تومان به نوعروسان اهدا شده که شامل ۲۸۰ سری به صورت کالایی (شامل جاروبرقی، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، یخچال و فرش)، ۶۱۱ سری از طریق پلتفرم دیجی‌کالا و ۱۱ مورد کمک نقدی بوده است.

عوی اجرای این طرح را گامی مؤثر در تسهیل ازدواج جوانان، کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های نیازمند و تقویت بنیان خانواده‌ها دانست و تصریح کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت خیران و فناوری‌های نوین، در تلاش هستیم تا خدمات مؤثرتری به جامعه هدف ارائه دهیم.

عرب از دیگر برنامه‌های حمایتی این نهاد، همچون برگزاری کلاس‌های مشاوره پیش از ازدواج، دوره‌های آموزشی خانواده‌محور، پرداخت کمک هزینه ازدواج به پسران تحت حمایت و همچنین پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار برای ازدواج مجدد نام برد و از تمامی خیرین و دست‌اندرکاران این طرح قدردانی کرد.