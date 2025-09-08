  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

پویش ملی «همه حاضر» در استان سمنان راه‌اندازی شد

پویش ملی «همه حاضر» در استان سمنان راه‌اندازی شد

سمنان- مدیرکل بهزیستی استان سمنان از راه‌اندازی پویش ملی «همه حاضر» در استان خبر داد و گفت: هدف اصلی این پویش تامین نوشت افزار مورد نیاز دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی بهزیستی سمنان با بیان اینکه پویش ملی «همه حاضر» در استان سمنان راه اندازی شد، ابراز داشت: هدف این پویش تأمین نوشت افزار مورد نیاز برای دانش آموزان معلول و تحت پوشش بهزیستی استان سمنان است.

وی افزود: این پویش فرصت خوبی تا به دانش آموزان تحت پوشش یادآور شود که علیرغم محدودیت‌ها باید به در مسیر علم و دانش با انگیزه قدم بر داشت.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه این پویش تا ۱۵ مهرماه ادامه دار است، ابراز داشت: هم استانی‌ها با مشارکت در این پویش می‌توانند کمک کنند تا این کودکان معلول از تحصیل باز نمانند.

نسیمی با تاکید بر اینکه آموزش حق همه کودکان است، تصریح کرد: با همدلی و مشارکت می‌توانیم کمک کنیم تا فرصت رشد و شکوفایی برای همه فرزندان این سرزمین فراهم شود.

وی افزود: هم استانی‌ها می‌توانند کمک‌های خود را به شماره کارت: ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۳۴۸۱۰۳۵ کد دستوری موجود در پوستر پویش و درگاه اینترنتی: https://mosharekat.behzisti.ir واریز و یا برای اهدای کمک‌های غیرنقدی به ادارات بهزیستی محل سکونت خود مراجعه کنند.

کد خبر 6583256

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها