به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی بهزیستی سمنان با بیان اینکه پویش ملی «همه حاضر» در استان سمنان راه اندازی شد، ابراز داشت: هدف این پویش تأمین نوشت افزار مورد نیاز برای دانش آموزان معلول و تحت پوشش بهزیستی استان سمنان است.

وی افزود: این پویش فرصت خوبی تا به دانش آموزان تحت پوشش یادآور شود که علیرغم محدودیت‌ها باید به در مسیر علم و دانش با انگیزه قدم بر داشت.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه این پویش تا ۱۵ مهرماه ادامه دار است، ابراز داشت: هم استانی‌ها با مشارکت در این پویش می‌توانند کمک کنند تا این کودکان معلول از تحصیل باز نمانند.

نسیمی با تاکید بر اینکه آموزش حق همه کودکان است، تصریح کرد: با همدلی و مشارکت می‌توانیم کمک کنیم تا فرصت رشد و شکوفایی برای همه فرزندان این سرزمین فراهم شود.

وی افزود: هم استانی‌ها می‌توانند کمک‌های خود را به شماره کارت: ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۳۴۸۱۰۳۵ کد دستوری موجود در پوستر پویش و درگاه اینترنتی: https://mosharekat.behzisti.ir واریز و یا برای اهدای کمک‌های غیرنقدی به ادارات بهزیستی محل سکونت خود مراجعه کنند.