مشکلات ۲۵۰ شرکت از طریق کارگروه حمایت از تولید رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره ثبت شرکت‌ها یکی از نهادهای اداری مهم کشور در زمینه مدیریت و ثبت رسمی شرکت‌ها است. این اداره زیرمجموعه‌ای از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تحت نظر معاونت امور اسناد این سازمان اداره می‌شود.

اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری مسئول ثبت انواع شرکت‌های تجاری (سهامی با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، تعاونی)، مؤسسات غیرتجاری، شعب شرکت‌های خارجی، نام‌گذاری شرکت‌ها و مؤسسات در سراسر کشور و… زیر نظر این بخش انجام می‌شود.

ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به تشریح اقدامات اداره کل ثبت شرکت‌ها پرداخت و گفت: در بحث ثبت شرکت‌ها پس از گذشت ۲۰ ماه از اداره ثبت شرکت‌های ۳۱ استان بازدید کرده و با ۲ هزار فعال اقتصادی در اتاق بازرگانی دیدار کردیم که مشکلات بسیاری از آن‌ها در استان حل و فصل شد و مشکلات برخی دیگر را در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد پیگیری کردیم.

بازدید از ۶۰ کارخانه مهم کشور و ارائه راهکارهای مهم در زمینه ثبت شرکت‌ها

وی افزود: این اقدام اتفاق بسیار خوبی بود چرا که برای اولین بار اداره ثبت شرکت‌های تمام استان‌ها را در بحث یکنواخت سازی، مباحث الکترونیکی و فیزیکی بازدید کردیم و با فعالان اقتصادی دیدار داشتیم. همچنین از ۶۰ کارخانه مهم بازدید کردیم و به واحدهای تولیدی که در برخی مباحث ثبت شرکت‌ها مشکلاتی داشتند راهکارهای لازم را ارائه کردیم.

برگزاری ۲ همایش منطقه‌ای در سال جاری

نصیری بیان کرد: اداره کل ثبت شرکت‌ها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری ۲ همایش منطقه‌ای را برگزار کرده است و ۳ همایش دیگر نیز برگزار خواهد کرد. فروردین ماه سال جاری یکی از همایش‌ها را در استان فارس برگزار کردیم و استان‌های هرمزگان، کرمان، فارس، اصفهان، یزد و بوشهر در این همایش شرکت کردند.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ابتدای خرداد ماه همایش منطقه‌ای دیگری در استان خراسان رضوی برگزار شد و استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، گلستان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی در این همایش شرکت کردند.

صدور الکترونیکی گواهینامه‌های بانکی شرکت‌های سهامی خاص و مسئولیت محدود برای تأسیس

وی با اشاره به گواهینامه‌های بانکی برای تأسیس شرکت‌ها، بیان کرد: شرکت‌های سهامی خاص جهت تأسیس باید ۳۵ درصد گواهینامه بانکی ارائه کنند و برای تأسیس شرکت‌هایی با مسئولیت محدود باید کل سرمایه را پرداخت کنند متأسفانه در سنوات قبل بسیاری از این گواهینامه‌ها را جعل می‌کردند و قابلیت بررسی را نداشتیم. با توجه به اینکه قانون این امر وجود داشت ولی اجرا نمی‌شود پیگیری‌های متعددی را انجام دادیم و جلسات مکرری با بانک مرکزی برگزار کردیم. در نهایت از ابتدای شهریورماه گواهینامه‌های بانکی شرکت‌های سهامی خاص و مسئولیت محدود برای تأسیس به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

آموزش‌ها و تعاملات دو طرفه میان اداره کل ثبت شرکت‌ها و مجتمع‌های قضائی

نصیری بیان کرد: آموزش‌ها و تعاملات دو طرفه برای برخی از مجتمع‌های قضائی همچون مجتمع قضائی صدر و برخی دیگر از مجتمع‌های قضائی در استان‌ها آغاز کرده‌ایم تا قضات اطلاعات کافی را داشته باشند و از تخلفاتی که برخی از متقاضیان مرتکب می‌شوند جلوگیری کنند. قضات در استعلام گرفتن و صدور آرای خود از این تجربه‌ها استفاده می‌کنند.

آموزش دفترخانه‌های منتخب استان تهران برای ثبت شرکت‌ها

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اقدام دیگری که در حال انجام است بحث آموزش دفتر خانه‌های منتخب در استان تهران برای ثبت شرکت است و بدین صورت اداره کل ثبت شرکت‌ها و دفترخانه‌ها از طریق الکترونیکی به یکدیگر متصل می‌شوند تا بتوانیم از دفترخانه‌ها به عنوان کارگزاری رسمی در کشور استفاده کنیم. با این اقدام تعرفه‌ها مشخص و از سو استفاده دلال‌ها و کار چاق کن‌ها جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: آموزش دفتر خانه‌ها برای ثبت شرکت منجر می‌شود فعالان اقتصادی که می‌خواهند تأسیس یا تغییراتی انجام دهند با تعرفه‌های مشخص به دفترخانه‌ها مراجعه کنند. امیدواریم طی سه ماه اخیر بتوانیم بحث آموزش، اتصال الکترونیکی و مباحث اولیه تعرفه را انجام دهیم و از ابتدای زمستان رسماً این کارگزاری‌ها کار خود را آغاز کنند.

اجرای طرح پایلوت شرکت سهامی خاص در سامانه باز طراحی شده اداره کل ثبت شرکت‌ها

نصیری بیان کرد: اقدام دیگر بحث پایلوت شرکت سهامی خاص در سامانه باز طراحی شده اداره کل ثبت شرکت‌ها است. تأسیس شرکت‌های سهامی خاص از ۶۰ روز گذشته در شهرستان‌های استان تهران و ۱۰ روز گذشته در استان البرز پایلوت شده و در حال رفع ایراد آن هستم. پس از برطرف شدن این ایرادات تأسیس و تغییرات شرکت‌های سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود همچنین دیگر شرکت‌ها را اجرایی می‌کنیم. مهمترین فایده باز طراحی حذف فیزیک صورت جلسه است و کار با سرعت بیشتری انجام و از جعل جلوگیری می‌شود؛ بنابراین درحال حاضر اداره کل ثبت شرکت‌ها پایلوت سهامی خاص را در شهرستان‌های یازده گانه استان تهران و استان البرز انجام می‌دهد.

مشکلات ۲۵۰ شرکت از طریق کارگروه حمایت از تولید اداره کل ثبت شرکت‌ها رفع شد

وی افزود: شعار سال ۱۴۰۴ «سرمایه‌گذاری برای تولید» است که رهبر انقلاب اسلامی اعلام کرده‌اند و در همین راستا اداره کل ثبت شرکت‌ها با حمایت‌های رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کارگروه حمایت از تولید را در تهران و شهرستان‌ها تشکیل داد تا شرکت‌ها مشکلات خود را به این کارگروه علمی ارجاع دهند و این کارگروه به بررسی مشکلات آن‌ها بپردازد و در نهایت راهکار مطلوب را به آن‌ها ارائه کند. تاکنون مشکلات بالغ بر ۲۵۰ شرکت از طریق کارگروه حمایت از تولید رفع شده است و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ماهانه گزارش عملکرد این کارگروه را به رئیس قوه قضائیه ارسال می‌کند.