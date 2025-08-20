۲ میلیون و ۳۵۰ هزار شرکت در کشور ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نصیری صبح چهارشنبه در رویداد تشکلها و مشارکتهای اجتماعی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مؤسسات در قانون تجارت دارای قوانین ویژهای هستند و بر اساس اساسنامه فعالیت میکنند تا خروجی کار دچار مشکل نشود.
وی با بیان اینکه مؤسسات به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم میشوند، افزود: اغلب افراد تفاوت این دو نوع را نمیدانند و پس از ثبت دچار مشکل میشوند.
نصیری تصریح کرد: مؤسسات غیرانتفاعی بیشتر در حوزههای فرهنگی و خیریه فعالاند و دارایی مشخصی ندارند، در حالی که در مؤسسات انتفاعی سهمالشرکه بهطور دقیق تعریف شده است.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تأکید کرد: اگر شرکتی پس از ثبت فعالیتی نداشته باشد، منحل خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای خراسان شمالی خواستار ایجاد انجمنهای دانشبنیان در استان بهمنظور بهرهگیری از توان نخبگان شد.
