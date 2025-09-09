به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات میان‌دوره‌ای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان ظهر سه‌شنبه با حضور نمایندگان اتاق ایران در رشت برگزار شد و نتایج آن تغییرات مهمی را در ترکیب مدیریتی این پارلمان بخش خصوصی رقم زد.

در جریان این انتخابات، با رأی ۱۰ نفر از مجموع ۱۵ عضو هیأت نمایندگان، هادی تیزهوش تابان از سمت نایب‌رئیسی اول برکنار و قاسم رضائیان به این جایگاه انتخاب شد. همچنین اعضای هیأت نمایندگان با رأی‌گیری داخلی تصمیم گرفتند افشین رحیمی را به‌عنوان عضو جدید هیأت رئیسه جایگزین مهران فکری کنند.

علاوه بر این، هیأت نمایندگان گیلان نسبت به جابه‌جایی دو نماینده این استان در اتاق ایران نیز تصمیم‌گیری کرد. بر اساس آرای به‌دست‌آمده، دو عضو سابق برکنار و دو نماینده جدید برای حضور در ترکیب هیأت نمایندگان اتاق ایران انتخاب شدند. به این ترتیب ترکیب جدید هیأت رئیسه اتاق گیلان تا پایان دوره دهم (اسفند ۱۴۰۵) به شرح زیر است:

سامان نظری (رئیس)

قاسم رضائیان (نایب‌رئیس اول)

فرهاد شفقتی (نایب‌رئیس دوم)

علیرضا صنعت‌کار (خزانه‌دار)

افشین رحیمی (عضو هیأت رئیسه)

این انتخابات بر اساس ماده ۷/۵ آئین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و شهرستان‌ها (مصوب ۲۰ تیر ۱۳۹۷) برگزار شد. طبق این ماده، برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای درخواست کتبی دو سوم اعضای هیأت نمایندگان ضروری است و اتاق ایران موظف است ظرف یک ماه نسبت به برگزاری انتخابات اقدام کند.

در همین راستا، ابلاغ معاونت امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ به اتاق رشت ارسال شد و سه روز بعد انتخابات با حضور رسمی نمایندگان اتاق ایران از جمله «آرزو جمالی» مدیر امور استان‌ها و «عزت‌الله تالارپستی» مشاور رئیس اتاق ایران انجام گرفت.

