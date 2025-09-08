یونس ولی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات چندجانبه جودو ویژه پسران در رده سنی نونهالان، به مناسبت بزرگداشت شهدای جودوکار و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، طی روزهای ۱۹ و ۲۰ شهریورماه در بجنورد برگزار می‌شود.

وی افزود: این رقابت‌ها با حضور تیم‌هایی از استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، مازندران، گلستان و سمنان و همچنین اعضای تیم ملی نونهالان برگزار خواهد شد و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

رئیس هیئت جودو خراسان شمالی، با اشاره به اهمیت این رویداد در ارتقای سطح فنی ورزشکاران نونهال، اظهار کرد: مسابقات چندجانبه جودو فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادهای برتر و تقویت روحیه پهلوانی در نسل آینده جودو کشور خواهد بود و در عین حال یاد و خاطره شهدای ورزشکار را گرامی می‌دارد.