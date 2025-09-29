یونس ولی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از موفقیت چشمگیر جودوکاران خراسان شمالی در مسابقات بین‌المللی ارمنستان خبر داد.

وی در ادامه افزود: این رقابت‌ها با حضور ۴۰۵ ورزشکار از کشورهای مختلف برگزار شد.

رییس هیئت جودوی خراسان شمالی بیان کرد: در وزن ۳۸- کیلوگرم، محمدحسین ایزانلو از بجنورد با نمایش تکنیک‌های متنوع و اعتمادبه‌نفس بالا، تمامی رقبا را شکست داد و مدال طلای این رقابت‌ها را برای کشورمان به ارمغان آورد.

ولی‌زاده گفت: همچنین امیرحسام وفایی از اسفراین، در همان وزن با عملکردی قابل‌تحسین، موفق شد مدال نقره را کسب کند و افتخاری دیگر برای جودوی خراسان شمالی رقم زد.