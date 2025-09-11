دو نوجوان جودوکار ایران حذف شدند؛ برنامه ادامه رقابت ملی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات صبح امروز با حضور ۱۹۶ جودوکار از ۲۱ کشور به میزبانی اندونزی در جاکارتا آغاز شد. در روز نخست این رقابت‌ها تیم کشورمان دو نماینده داشت که ابوالفضل نظری در وزن ۵۵- کیلوگرم دور نخست برابر «عبدالیف» از قرقیزستان بازنده تاتامی را ترک کرد. با صعود این حریف به نیمه نهایی. نماینده کشورمان راهی جدول شانس مجدد شد. وی در این مرحله «علی الرمزی» از کویت و «کیونگ لی» از کره جنوبی را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت. نظری در این مبارزه نتیجه را به «ابوبکر ستاروف» از ازبکستان واگذار کرد و حذف شد.

یاسین پرهیزگار در وزن ۶۰- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت، «احمد المهمدی» از عربستان را شکست داد. در این وزن ۱۲ جودوکار حضور دارند مه پرهیزگار با این پیروزی به نیمه نهایی صعود کرد. وی در این مرحله نتیجه را به «نصریف» از ازبکستان واگذار و به دیدار دیدار رده بندی رفت. پرهیزگار برای کسب مدال برنز به مصاف «جامیان» از مغولستان رفت و با قبول شکست در این مبارزه از رسیدن به مدال بازماند.

برنامه مبارزات نمایندگان ایران در روز دوم

پنج نماینده جودو ایران فردا جمعه ۲۱ شهریور به مصاف حریفان خود می‌روند. سمیرا خاک‌خواه تنها نماینده کشورمان در وزن ۶۳- کیلوگرم دور نخست «خدر تالیبن» از اردن را پیش رو دارد. سبحان حکیمی در وزن ۷۳- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت با «هارشیت» از اندونزی پیکار می‌کند.

امیرحسین نظری در وزن ۹۰- کیلوگرم ابتدا برای مبارزه با «مین سئوک» از کره جنوبی به روی تاتامی می‌رود و در صورت پیروزی «آیتماتوف» از قرقیزستان را پیش رو خواهد داشت. در وزن ۹۰+ کیلوگرم. محمدپوریا بنائیان بعد از یک‌دور استراحت، برنده قرقیزستان و کره جنوبی را پیش رو خواهد داشت. علی‌اصغر ملک‌زاده هم در همین وزن دور نخست «البایدان» را پیش رو دارد و سپس به دیدار برنده قزاقستان و اندونزی می‌رود.