به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که بهصورت ویدئوکنفرانس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، چهار طرح تعاونی مسکونی روز دوشنبه در استان البرز افتتاح شد
حسین فلاح نژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در حاشیه این مراسم در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از این طرحها مربوط به کارکنان مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور در کرج بود، در حالی که سه طرح دیگر نیز در شهرهای هشتگرد و کرج برای تعاونیهای کارمندی به بهرهبرداری رسید.
میافزود: در حال حاضر پروژههای نیمهتمام مسکونی در استان البرز وجود دارد و بخشی از طرحهای حوزه مسکن همچون مسکن مهر در حال تکمیل هستند که پیشبینی میشود در دهه فجر یا هفته تعاون سال آینده به بهرهبرداری برسند و حدود ۲۰۰ تعاونی در حوزه مسکن مشغول فعالیت هستند و بخشی از پروژهها در مرحله واگذاری یا تعریف طرحهای جدید قرار دارند.
فلاحنژاد اظهار داشت: همایش تجلیل از تعاونیهای برتر هر سال با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار میشود و بر اساس ارزیابیهای انجام شده، ۱۰ تعاونی به عنوان تعاونیهای برتر استان انتخاب گردیدند. انتخاب این تعاونیها بر مبنای شاخصهای مهمی چون برگزاری بهموقع مجامع عمومی، رعایت قوانین، حسابرسی شفاف و ارائه آموزشهای لازم به اعضا صورت گرفت.
در نهایت، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به ساختار اقتصادی ویژه این استان، گفت: البرز به عنوان استانی صنعتی و خدماتی، با حدود ۵۵ درصد اشتغال در بخش خدمات، ۴۲ درصد در صنعت و نزدیک به سه درصد در کشاورزی شناخته میشود.
نظر شما