علی اکبر علیزاده برمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اعتراض شدید خود به وزارت راه در خصوص راه آهن دامغان بیان کرد: عدم توقف قطارها در دامغان در آستانه تبدیل شدن به یک مسأله امنیتی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه در نشست مشترک بین دولت و مجلس شورای اسلامی به وزیر راه و شهرسازی تذکر جدی در این خصوص داده شد، افزود: امیدواریم وزیر راه به این موضوع ورود داشته باشد.

نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دیدار با وزیر راه اعلام شد که مشکل ایستگاه نیشابور با ورود وزیر راه و شهرسازی حل شد و دستور توقف مجدد قطارها صادر گشت اما چرا درباره دامغان این امر صورت نمی‌گیرد؟

علیزاده برمی با بیان اینکه عدم توقف قطارها در دامغان با وجود ایستگاه استاندارد و مناسب و جمعیت بالا متأسفانه سبب شده تا مسافران ما به شهرها اطراف مانند شاهرود بروند، گفت: این در شأن مردم دامغان نیست.

وی با بیان اینکه در دیدار با وزیر راه اعلام شد که این موضوع بر حساسیت مردم دامغان افزوده است، ادامه داد: به وزیر راه اعلام شد که تا دیر نشده است مشکل را حل کند و وزیر راه نیز قول مساعد پیگیری این موضوع را داده است.

گفتنی است قطارها مسافربری به مقصد تهران و مشهد تنها در سمنان و شاهرود و همچنین نیشابور توقف می‌کنند.