نامه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه به علمای الازهر در مورد غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به علمای دانشگاه الازهر مصر به شرح زیر است:

باسمه تعالی

وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا ۚ وَاذکُروا نِعمَتَ اللَّهِ عَلَیکُم إِذ کُنتُم أَعداءً فَأَلَّفَ بَینَ قُلوبِکُم فَأَصبَحتُم بِنِعمَتِهِ إِخوانًا (آل عمران، ۱۰۳)

اولاً میلاد نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت، محمد بن عبدالله صلی‌الله‌علیه وآله وسلم را به شما فرهیختگان و دانشمندان علوم نبوی و همه اقشار پیرو آیین محمدی (ص) تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

امروز پاره‌تن اسلام یعنی فلسطین مظلوم به‌ویژه شهر غزه در چنگال غاصبان و جلادان رژیم سفاک صهیونیستی اسیر و مجروح است. مردم بی‌گناه و گرسنه غزه در برابر دیدگان جهانیان حتی در صف‌های غذا قتل‌عام می‌شوند فریاد بلند علمای کشورهای اسلامی به‌ویژه در دانشگاه خوش‌نام و پرسابقه الازهر و کشور متمدن و عزیز اسلامی مصر لازم و زیبنده است.

رسول گرامی اسلام (ص) فرمودند: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً یُنادِی یا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِم.»

همچنین حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام به فرزندان گرامی‌شان، حسنین علیهماالسلام، فرمودند: «کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً.»

تشکیل دولت غاصب صهیونیسم از سوی انگلیس زخمی عمیق بر قلب امت اسلام نهاد که امروز خطر آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود؛ چرا که سیاست آمریکا در سپردن جنوب غرب آسیا به اسرائیل در حقیقت به معنای تجویز جنایات خونین در سوریه و تأکید بر تشکیل «اسرائیل بزرگ»، نشان داد که اسرائیل و اربابان استعمارگرش از هیچ جنایتی علیه امت اسلام فروگذار نمی‌کنند. در چنین شرایطی، علمای جهان اسلام به‌ویژه عالمان الازهر باید نقش خود را در بیداری مسلمانان و یاری رساندن به مظلومان غزه ایفا نمایند. سکوت عالمان دین، حکومت‌های مسلمان را بیش از پیش به سوی تسلیم و سازش در راستای منافع اسرائیل و آمریکا سوق داده است.

اگر باند تبهکار صهیونیستی قیام قهرمانانه مردم غزه را سرکوب کند، به زودی سراغ سایر سرزمین‌های اسلامی خواهد آمد و به مصداق آیه شریفه:

﴿یذبِّحون أَبناءکم ویستحیون نساءکم﴾ (بقره، ۴۹) با امت اسلامی برخورد خونین خواهد کرد.

در شرایطی که امروز مردم اروپا، استرالیا، آمریکا و دیگر کشورها علیه اسرائیل و جنایات غرب در غزه قیام کرده‌اند، سکوت ملت‌های مسلمان در بسیاری از کشورهای اسلامی نباید ناشی از بی‌تفاوتی برخی عالمان دین نسبت به اصل اسلام و بی‌اعتنایی به مظلومیت مردم فلسطین شود.

امروز جمهوری اسلامی ایران سنگر اصلی مقاومت در برابر کفر و الحاد جهانی است و حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (دام ظله العالی) پرچمدار این مقاومت می‌باشند. تهدیدهای رئیس‌جمهور هتاک آمریکا علیه رهبری ایران در واقع تهدیدعلیه کیان اسلام است.و اگر در برابر آن کوتاهی شود، موجودیت اسلام در معرض خطر قرار خواهد گرفت. بر این اساس، شایسته است علمای الازهر با پیشتازی در میان سایر بلاد اسلامی دفاع قاطع با مردم غزه اعلام نموده و جریان بیداری امت اسلامی را تقویت نمایند تا بخشی از وصایای نبی مکرم اسلام (ص) جامۀ عمل بپوشد.

این ایام که به ابتکار بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) «هفتۀ وحدت» نام‌گذاری شده است. بر همه مسلمانان جهان لازم است در برابر فتنه‌های تجزیه‌طلبانه و نقشه‌های نابودکنندۀ دشمنان، با اتحاد و همبستگی از کشورهای اسلامی پاسداری کنند و ملت‌های مسلمان را نسبت به خطر اشغالگری و طرح شوم «غزه‌سازی» و «سوریه‌سازی» کشورهایشان وجلوگیری از تحقق اهداف صهیونیستی «از نیل تا فرات» آگاه سازند و به جهاد در راه نابودی اشغالگران، حفظ تمامیت ارضی ممالک اسلامی و آزادی قدس شریف قیام نمایند.

بی‌تردید، هدایت امت توسط بهترین پیامبر و ایجاد وحدت میان مسلمانان وظیفه‌ای قرآنی بر عهدۀ علمای جهان اسلام است. وحدت، حیاتی‌ترین راهبرد قرآن برای عزت و اقتدار امت اسلامی و جهانی‌سازی تمدن اسلام محمدی (ص) است.

مجمع عمومی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم دست دوستی و وحدت همۀ علمای کشورهای اسلامی به‌ویژه دانشگاه الازهر را به گرمی می‌فشارد و خواهان ارتباط گسترده، فعال و عمیق میان علمای قم و مصر برای ارتقای علمی وحدت و دوری از تفرقه در برابر دشمنان اسلام می‌باشد.بدیهی است

عمل به آیه شریفه: ﴿وٱعتصمواْ بحبل ٱللَّه جمیعاً ولا تفرَقواْۚ﴾ (آل‌عمران، ۱۰۳) موجب حفظ وحدت و اقتدار جهان اسلام و درهم‌شکستن تمام دسیسه‌ها و نقشه‌های استعماری آمریکا، صهیونیسم و اروپا در سرزمین‌ها و ملت‌های مسلمان خواهد شد.

واعتصموا بحبل الله جمعیا ولا تفرقوا

صدق الله العلی العظیم