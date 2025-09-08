برنامه توسعه جهانی تلاش غرب برای حذف دین از عرصه زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر سعیدی‌روشن ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس دفتر رهبر انقلاب در قم با اشاره به تلاش غرب برای تنظیم مناسبات زندگی انسان بدون در نظر گرفتن دین، اظهار کرد: برنامه توسعه جهانی که اولین نسخه آن در سال ۲۰۲۰ تدوین شد، شامل ۱۷ هدف و ۱۶۹ زیرهدف است و همه ابعاد زندگی بشر از جمله مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و زیست‌محیطی را در بر می‌گیرد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه این برنامه به‌گونه‌ای طراحی شده که به عنوان یک چارچوب واحد برای همه جوامع جهان عمل کند، افزود: اولین شخصیت برجسته‌ای که در کشور نسبت به این برنامه واکنش نشان داد، رهبر معظم انقلاب اسلامی بودند که با صراحت فرمودند: «آن‌ها چه حقی دارند که درباره حیات و زندگی ملت‌های دیگر موضع‌گیری و برنامه‌ریزی کنند؟»

وی با تأکید بر ضرورت تولید برنامه‌ای بومی و اسلامی برای مناسبات زندگی بشر، گفت: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تلاش دارد تا با تکیه بر مبانی اسلامی، فلسفه علم اسلامی، روش اجتهادی و منطق تفقه، معرفت‌های نوینی در حوزه علوم انسانی تولید کند که پاسخگوی نیازهای جامعه اسلامی باشد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به دستاوردهای پژوهشگاه در زمینه تولید محتوا افزود: در حوزه‌های مختلفی همچون جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، اقتصاد و مطالعات خانواده، تولیدات علمی انجام شده که هدف آن پاسخ به نیازهای نظری و کاربردی کشور در زمینه علوم انسانی با رویکرد اسلامی است.

حجت الاسلام سعیدی‌روشن با اذعان به محدود بودن ظرفیت‌های موجود تصریح کرد: اگرچه تا امروز بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ اثر علمی در این زمینه‌ها تولید شده، اما این حجم نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بیش از سه میلیون دانشجوی کشور باشد؛ به‌ویژه آنکه نیمی از آن‌ها در حوزه علوم انسانی تحصیل می‌کنند.