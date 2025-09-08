۵۶ درصد مدارس تحویلی آموزش و پرورش خیّرساز است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا جعفری ظهر دوشنبه در جلسه هم اندیشی مجامع خیران مدرسه ساز استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه مشارکت خیران باعث پیشبرد اهداف مدرسه سازی می‌شود، ابراز داشت: ۵۶ درصد مدارس تحویلی آموزش و پرورش خیّر ساز است.

وی با بیان اینکه کمک‌های خیران تنها به حوزه مدرسه سازی معطوف نمی‌شود، افزود: نوسازی، مرمت و تهیه تجهیزات و ملزومات آموزشی، تأمین چمن مصنوعی مدارس بخشی دیگر از فعالیت آنها است.

مدیر عامل جامعه خیران مدرسه ساز بابیان اینکه اجرای طرح مدرسه یاری در دستور کار است، ابراز داشت: خیران با عضویت در هیئت امنای مدارس می‌کوشند تا برای رفع مشکلات و مسائل مدرسه قدمی برداشته شود.

جعفری با بیان اینکه تعهد خیران مدرسه ساز ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در کل کشور بود، تصریح کرد: بیشتر این تعهد محقق شده است.

وی با بیان اینکه تعهد ۶۰۰ هزار خیر مدرسه ساز طی سال جاری ۱۲ همت است، افزود: می‌کوشیم تا علاوه بر مدارس برای نگهداشت دانشگاه فرهنگیان نیز تلاش شود.