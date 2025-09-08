مدرسه سازی به عموم جامعه تعمیم داده شود؛ کمک به میزان توان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر دوشنبه در دیدار بل مدیر خیران مدرسه ساز کشور به میزبانی دفتر خود با اشاره به دیدگاه نادرست به مدرسه سازی و جامعه بیان کرد: مدرسه سازی به عنوان امور نیازمند پول هنگفت نهادینه شده در صورتی که این امر اشتباه است، لذا مدرسه سازی باید به عموم جامعه تعمیم داده شود.
وی برضرورت مشارکت گستردهتر مردم در امر مدرسهسازی، تأکید کرد و افزود: کمک به مدرسهسازی تنها به معنای پرداخت مبالغ کلان نیست و هرکس میتواند به اندازه یک آجر، یک بلوک یا یک مترمربع مشارکت کند.
امام جمعه سمنان همچنین گفت: در زمینه مدرسه سازی همچنین میتوان از ظرفیت صاحبان صنایع و معادن بزرگ در این استان نیز بهره برد.
مطیعی با توجه به وضعیت فیزیکی مدارس این استان اظهار داشت: مدارس فرسوده از مشکلات جدی آموزش و پرورش در استان سمنان است.
وی افزود: بسیاری از مدارس استان با قدمتی بین ۴۰ تا ۴۵ سال، جزو مدارس فرسوده محسوب میشوند و نیاز شدید به ایمنسازی و مقاومسازی دارند
