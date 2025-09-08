به گزارش خبرگزاری مهر، در پانزدهمین سالگرد تأسیس شبکه آیفیلم، نشست خبری نخستین «رویداد پیچینگ آیفیلم» با تمرکز بر فیلم کوتاه صبح امروز دوشنبه ۱۷ شهریور با حضور احسان کاوه دبیر این رویداد در سالن اجتماعات ساختمان شبکه آیفیلم برگزار شد.
کاوه در ابتدای این نشست ضمن خوشامدگویی و تبریک میلاد پیامبر (ص) و هفته وحدت با اشاره به سند تحول صدا و سیما و نقش قرارگاهی این سازمان عنوان کرد: در حوزه صنایع وقتی قرار است تا محصول جدیدی تولید شود صاحب ایده یک نمونه محصول را تولید و ارائه میکند تا بتواند سرمایه را جذب کند و آن را به تولید انبوه برساند اما در صنایع خلاق چنین کاری امکانپذیر نیست چراکه محصولات یکتا هستند. پس چگونه سرمایهگذاران میخواهند متوجه شوند که آنچه که ادعا میشود تولید میشود و محصول از کیفیت راضیکنندهای برخوردار خواهد بود؟
باید میان تولیدکنندگان و سرمایهگذاران همافزایی رخ دهد
وی ادامه داد: در دنیا سالهاست که شیوه مشخص و دارای چارچوبی برای این مسأله اندیشیده شده است و ارائه دهندگان طرح، مطابق با یک ساختار مشخص در مدت زمان حدوداً هفت دقیقهای طرح و برنامه خود را ارائه میدهند. از آن سمت نیز کسی باید افراد متمایل به سرمایهگذاری را گرد هم بیاورد تا بدین ترتیب جلسه پیچینگ برگزار شود و محصول تولید شود. البته ما انتظار داریم هرچه زودتر یک کلمه فارسی برای این واژه معرفی بشود.
کاوه با اشاره به لزوم فرهنگسازی برای این شیوه تولید اظهار کرد: باید در جایی برای ارائههندگان آموزش رخ بدهد تا فرا بگیرند که چگونه پیچ کنند و جایی نیز باید از آثار حمایت کند تا افراد به یکدیگر متصل بشوند و این صنعت به جلو برود و محصولات شکل بگیرند. امکان سرمایهگذاری چند شخص نیز وجود دارد. گاهی مجموعهای صرفاً امکان توزیع دارد و مجموعهای دیگر صرفاً امکان سرمایهگذاری و این رویداد فرصتی فراهم میکند تا اینها باهم همراه شوند. اصولاً پیچینگ برای ساخت محصول حرفهای برگزار میشود. ارائهکننده طرح به رزومه نیاز دارد و باید بتواند به سرمایهگذار اثبات کند که میتواند این کار را به درستی انجام دهد. باید همافزایی بین تولیدکنندگان و سرمایهگداران رخ بدهد و از یک محصول به طور شفاف حمایت شود.
آیفیلم امکان پخش و توزیع گستردهای دارد
وی با اشاره به تجربه گذشته موفق این رویداد در حوزه انیمیشن گفت: وقتی این کار را در حوزه انیمیشن اجرا کردیم توانستیم تولیدکنندگان حرفهای انیمیشن را شناسایی کنیم. پس از آن دیدیم که جای خالی این کار در دیگر عرصههای رسانهای خالی است. شبکه آیفیلم اعتبار بسیاری دارد و میتواند از امکان پخش و توزیع گسترده خود نیز بهره ببرد. حالا که میخواهیم به خلق اثر بپردازیم چرا از بستر پخش استفاده نکنیم؟ شبکه آیفیلم در واقع چهار شبکه است و به زبانهای دری، انگلیسی، فارسی و عربی عرضه میشود و ما از همه آنها بازخورد میگیریم به طور مثال در آیفیلم عربی مجموعه «ناریا» بسیار مورد توجه قرار گرفت. آیفیلم انگلیسی در آفریقای مرکزی، هند و پاکستان مخاطبان بسیاری دارد و آیفیلم دری نیز در کشورهای تاجیکستان و افغانستان نوعی شبکه محلی محسوب میشود. ما با تاجیکستان پروژههای مشترکی داشتهایم.
دبیر «رویداد پیچینگ آیفیلم» با اعلام زمان انتشار فراخوان بیان کرد: از آغاز مهر ضمن انتشار فراخوان سایت رویداد نیز بارگزاری خواهد شد و طرحها و ایدهها امکان ثبت خواهند داشت. البته تنها کسانی که سابقه کار دارند و میتوانند طرحها را پیش ببرند و به تولید محصول برسند پذیرفته خواهند شد. پس از آن برای پذیرفتهشدگان آموزشهای آنلاین متنوع برای فراگیری چگونگی شرکت در پیچینگ برگزار میشود. در نهایت جلسات پیچینگ همزمان با جشنواره «صبح» برگزار میشود. جشنوارهای که در آن میزبان شرکتکنندگان متعدد ایرانی و خارجی خواهیم بود. خود آیفیلم نیز حتماً از پروژهها حمایت خواهد کرد و در کنار آن شبکههای برونمرزی و داخلی نیز حضور خواهند داشت. بخش خصوصی و هرجایی که بتوان با آن رایزنی کرد اعم از وزارتهای مختلف که به فرهنگسازی نیاز دارند نیز حاضر خواهند بود.
فیلتری برای پذیرش طرحها نداریم
در ادامه یکی از خبرنگاران با اشاره به چگونگی پیچینگ در خارج از کشور پرسشی را درباره وجود سانسور در این جشنواره مطرح کرد و کاوه در پاسخ گفت: فیلتری برای پذیرش طرحها نداریم. منظور ما از تأیید صرفاً حرفهای بودن فرد ارائهگر است. البته آثار نباید مغایر با قوانین اساسی و جمهوری اسلامی باشند. فرد باید اثبات کند که توانمند است و ممکن است که در جلسه پیچینگ، یک شبکه تلویزیونی میلی به سرمایهگذاری نداشته باشد و یک پلتفرم آن راپخش کند. آیفیلم شبکه بازپخش سریال و فیلم سینمایی است و در کنار آن مرکز تولیدات نمایشی معاونت برونمرزی قرار دارد که وظیفه دارد تا مخاطبان خارجی را به خود جذب کند. تولیداتی چون «ناریا» و «گیلدخت» از همین مجموعه هستند.
وی ادامه داد: ما محتوایی را به مخاطب تزریق نمیکنیم و سلیقه و ذائقه و ... را به او تحمیل نمیکنیم. فضای این رویداد فضای صنعت است. مهم کیفیت اثر است و هرچه این جلسات حرفهایتر باشند ارزش هنری آثار بیشتر خواهد بود. پیچینگ در ایران پدیدهای نوپا است و به فرهنگسازی بیشتری نیاز دارد. آیفیلم به عنوان برگزارکننده صرفاً سکویی برای ملاقات این ۲ دسته یعنی تولیدکننده و سرمایهگذار است که ذاتاً تمایل دارند تا یکدیگر را ببینند.
گستره این فراخوان به گستره مخاطبان جهانی شبکه آیفیلم است
کاوه با اشاره به برنامه تلویزیونی «سینمای کوتاه» که از شبکه آیفیلم پخش میشود، گفت: ما برنامه «سینمای کوتاه» را داریم و شبکه از این طریق ارتباطات گستردهای دارد و اساساً شروع این ایده از این برنامه آغاز شده است. گستره این فراخوان به گستره شبکه آیفیلم است. کشورهای عربزبان و انگلیسی و شبه قاره و آفریقای مرکزی همه مخاطبان فراخوان ما هستند و فرایند این رویداد کاملاً حرفهای و حقوقی است و با قرارداد به پیش میرود. این رویداد هیچ قید محتواییای ندارد و اعمال سلیقهای رخ نمیدهد. «رویداد پیچینگ آیفیلم» در راستای عدالت جمعی است و هرکس که کارت ملی دارد و بلد است فیلم بسازد و از قوانین کشور خارج نمیشود، میتواند در این رویداد شرکت کند. ما از فیلم کوتاه آغاز میکنیم و تولید فیلم بلند و سریال را در افق دید خود داریم.
وی در پایان در پاسخ به پرسش خبرنگاری دیگر مبنی بر عقب بودن صدا و سیما در مقایسه با ترکیه و چرایی تأخیر در برگزاری فراخوان سریال و فیلم بلند ابراز کرد: ایراداتی را که به سازمان وارد میشود، کتمان نمیکنم. اما برخی از اینها نیاز به فرهنگسازی دارد. آیا ظرفیت آکادمیک در تولید به غایت رسیده؟ آیا بازگشت سرمایه به استاندارد و غایت رسیده؟ یک آهنگساز یا یک فیلمنامهنویس در اروپا به ازای هربار پخش مجدد فیلم حق تالیف دریافت میکند. در آنجا هر اثری که تولید میشود قوانینش به کمک سرمایهگذاران میآید. آیا تولیدگر به این بلوغ رسیده که بداند باید تعامل متفاوتی با سفارشدهنده و سرمایهگذار داشته باشد؟ آیا سرمایهگذاران میتوانند خواب پول را در فرهنگ قرار بدهند؟ اساساً در سینمای ایران که صنعتیترین هنر ماست سالانه چند فیلم سودده تولید میشود؟ نباید همه اشکالات را متوجه صدا و سیما کرد. به هرحال ما ورود کردهایم و امیدواریم این رشد زودتر رخ بدهد. ایران ظرفیتهای بسیاری دارد مثلا میتوان در مسافت محدودی در حوالی جیرفت چندین لوکیشن متناسب برای فیلمبرداری فیلمهای فضایی پیدا کرد. اینها همه میتواند سودآور باشد.
