پروژه «جنگه مگه؟» بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازدید داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین سیمیار در نشست تقدیر از عوامل پروژه میکرورسانه «جنگه مگه؟!» که عصر دوشنبه در سالن جلسات حوزه هنری قزوین برگزار شد اظهار کرد: فصل اول این مجموعه که شامل ۱۰ قسمت اصلی بود در مجموع بیش از یک میلیون و پانصدهزار بازدید در صفحات مجازی داشته است.

وی افزود: این آمار نشان‌دهنده استقبال گسترده مخاطبان از محتوایی است که با زبان و نگاه نسل نوجوان تولید شده است.

سیمیار با اشاره به ویژگی‌های برجسته این پروژه گفت: یکی از نقاط قوت «جنگه مگه؟!» مشارکت حداکثری نوجوانان در تمامی مراحل تولید از ایده‌پردازی و پژوهش گرفته تا نویسندگی، کارگردانی و تولید نهایی محتوا بود.

وی بیان کرد: این تجربه برای بسیاری از نوجوانان نخستین مواجهه جدی با فضای رسانه‌ای بود و توانست اعتماد به نفس و مهارت‌های ارتباطی آنان را به شکل چشمگیری ارتقا دهد.

مسئول باشگاه رشد نوجوان حوزه هنری قزوین ادامه داد: ما در باشگاه رشد نوجوان تلاش کردیم تا فضای امن و خلاقی برای تجربه‌گری رسانه‌ای فراهم کنیم و نوجوانان در این پروژه نه‌تنها یاد گرفتند چگونه روایت‌گر باشند، بلکه توانستند دغدغه‌های خود را با زبانی هنرمندانه و قابل فهم برای عموم جامعه بیان کنند.

وی بیان کرد: این نوع تولید محتوا، برخلاف قالب‌های رسمی، به دل مخاطب می‌نشیند چون از دل زیست واقعی نوجوانان بیرون آمده است.

سیمیار همچنین تأکید کرد: پروژه «جنگه مگه؟» نشان داد که اگر به نوجوانان اعتماد کنیم و ابزارهای لازم را در اختیارشان بگذاریم، می‌توانند آثاری خلق کنند که هم از نظر هنری قابل دفاع و هم از نظر اجتماعی اثرگذار باشد.

وی در پایان یادآئر شد: بدون شک این مسیر باید ادامه پیدا کند و به یک جریان پایدار در حوزه تولیدات فرهنگی نوجوانان تبدیل شود.