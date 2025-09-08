  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

دستگیری شرور مسلح یافت‌آباد پس از تیراندازی هوایی

دستگیری شرور مسلح یافت‌آباد پس از تیراندازی هوایی

مأموران پلیس اطلاعات تهران با یک عملیات ضربتی، یکی از اراذل که با سلاح گرم در یافت‌آباد قدرت‌نمایی و تیراندازی هوایی کرده بود را دستگیر و سلاح او را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پایگاه پنجم پلیس اطلاعات خبری را در خصوص قدرت نمایی یکی از اراذل و اوباش با سلاح گرم در منطقه یافت آباد تهران دریافت و پیگیری خبر را دستور کار خود قرار دادند. متعاقباً، تیم مجربی از مأموران تحقیقات خود را انجام دادند که مشخص شد یکی از اراذل و اوباش با سلاح گرم در دست خود اقدام به قدرت نمایی و تیر اندازی هوایی کرده که پس از ایجاد رعب و وحشت شدید در منطقه متواری شده است.

بنابر این گزارش، با شناسایی پاتوق این شرور در محله شادآباد، طی عملیاتی ضربتی متهم در پاتوقش دستگیر و به پلیس اطلاعات منتقل شد. گفتنی است، پس از بازرسی مأموران از پاتوق این فرد شرور، یک قبضه سلاح گرم کشف و متهم برای تحقیقات بیشتر به دادسرا منتقل شد.

معاون اجتماعی سازمان اطلاعات پلیس تهران در پایان گفت: اوباش بدانند شرارت‌های آنان بدون پاسخ نخواهد ماند.

کد خبر 6583606

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها