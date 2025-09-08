به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پایگاه پنجم پلیس اطلاعات خبری را در خصوص قدرت نمایی یکی از اراذل و اوباش با سلاح گرم در منطقه یافت آباد تهران دریافت و پیگیری خبر را دستور کار خود قرار دادند. متعاقباً، تیم مجربی از مأموران تحقیقات خود را انجام دادند که مشخص شد یکی از اراذل و اوباش با سلاح گرم در دست خود اقدام به قدرت نمایی و تیر اندازی هوایی کرده که پس از ایجاد رعب و وحشت شدید در منطقه متواری شده است.

بنابر این گزارش، با شناسایی پاتوق این شرور در محله شادآباد، طی عملیاتی ضربتی متهم در پاتوقش دستگیر و به پلیس اطلاعات منتقل شد. گفتنی است، پس از بازرسی مأموران از پاتوق این فرد شرور، یک قبضه سلاح گرم کشف و متهم برای تحقیقات بیشتر به دادسرا منتقل شد.

معاون اجتماعی سازمان اطلاعات پلیس تهران در پایان گفت: اوباش بدانند شرارت‌های آنان بدون پاسخ نخواهد ماند.