مهم ترین عارضه کوله پشتی نامناسب مدرسه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی حلی‌ساز، با اشاره به نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید، کوله پشتی را یکی از ضروری‌ترین وسایلی دانست که والدین برای فرزندان خود تهیه می‌کنند.

وی با عنوان این مطلب که مهم‌ترین نکته در تهیه کیف مدرسه این است که با جثه کودک همخوانی داشته باشد، افزود: کودکانی که به لحاظ جثه کوچک‌تر هستند، اگر از کوله پشتی مناسب نکنند با مشکلات مواجه خواهند شد.

حلی‌ساز ادامه داد: استفاده از کوله پشتی نامناسب عارضه‌هایی برای کودک به همراه دارد که می‌تواند باعث آسیب به بدن کودک شود.

وی افزود: کوله پشتی باید به شکلی انتخاب شود که از قوسی که در کمر وجود دارد پایین‌تر نیاید و زمانی‌که به طور چشمی نگاه می‌کنید از حد معمول پایین‌تر نباشد.

حلی‌ساز با اشاره به اینکه کیف یا کوله پشتی سنگین فشار زیادی به کمر وارد می‌کند، گفت: کوله پشتی استاندارد مشخصه‌هایی دارد که باید هنگام خرید مورد توجه باشد، به طور مثال بندهایی که کوله پشتی را نگه می‌دارد نباید کم‌تر یا بیشتر از حد معمول باشد.

وی تاکید کرد: کوله پشتی‌هایی که بندهای باریک دارند فشار زیادی به شانه‌های کودک وارد می‌کنند، بند استاندارد کوله‌پشتی باید بین پنج تا هفت سانتی‌متر باشد و بهتر است بندی در کمر داشته باشد تا روی کمر کودک قفل شود تا حین راه رفتن مدام به کمر کودک ضربه وارد نکند.

استاد طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اینکه وزن کتاب و وسایلی که در کوله‌پشتی قرار می‌دهید نیز اهمیت دارد، ادامه داد: بسیاری از مدارس این مسئله را به کودک تحمیل می‌کنند که وسایل زیادی را همراه خود حمل کند، بیشترین وزنی که کودک توانایی حمل آن را دارد، هفت درصد وزنش است، مثلاً یک کودک ۲۰ کیلویی بیشتر از یک تا دو کیلو وزن را نمی‌تواند تحمل کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با بیان اینکه استفاده یک بند از کوله پشتی، به وارد شدن فشار به یک طرف بدن منجر می‌شود، افزود: برخی از کوله پشتی‌ها بندهای تکی دارند و یکطرفه پوشیده می‌شود، این نکته هم می‌تواند به شانه‌ها آسیب وارد کند.

وی با بیان اینکه زمانی که کوله پشتی سنگین باشد باری بر شانه و کمر کودکی گذاشته می‌شود که هنوز بدن او آمادگی کافی تحمل آن‌را ندارد، هشدار داد: کمترین و اولین عارضه این‌کار دردهای کمر و پشت کودک است.

حلی‌ساز با بیان اینکه قوز کردن دومین عارضه استفاده نامناسب از کوله‌پشتی است، ادامه داد: دردهای کمری در افرادی‌که زمینه‌های ژنتیکی دارند، با استفاده از کوله‌پشتی نامناسب تشدید می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه انتخاب کوله پشتی یکی از مهم‌ترین انتخاب‌ها در خرید است که باید با تمرکز بیشتر انجام شود، گفت: ایجاد احساس خستگی در مدرسه و پس از بازگشت به منزل از دیگر مشکلات استفاده از کوله‌پشتی نامناسب و با وزن بالاست.