به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: نشان‌دار کردن مالیات، صرفاً یک فرآیند فنی نیست؛ بلکه پلی است میان فرهنگ عمومی و ساختار اقتصادی کشور و با این طرح، مردم به‌طور ملموس مشاهده می‌کنند که مالیات پرداختی‌شان چگونه در ساخت مدرسه، بیمارستان و زیرساخت‌های شهری هزینه می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان افزود: اجرای این طرح در قالب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، از طریق مشارکت شهروندان در تأمین هزینه پروژه‌های عمرانی و شهری نه تنها باعث افزایش عدالت مالیاتی می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز نسبت به نظام مالیاتی تقویت می‌کند.

وی با اشاره به نقش این طرح در توسعه زیرساخت‌های استان گفت: در سال جاری، ۲۴ پروژه عمرانی و خدماتی در استان کردستان در چارچوب طرح نشان‌دار کردن مالیات تعریف شده‌اند که در مرحله تأمین اعتبار تپگوسط مؤدیان قرار دارند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان یادآور شد: این پروژه‌ها با هدف ارتقا کیفیت زندگی شهروندان و تقویت خدمات عمومی طراحی شده‌اند.

فعله‌گری همچنین تأکید کرد: برای موفقیت این طرح، همراهی رسانه‌ها، نهادهای مدنی و مشارکت فعال مردم ضروری است و هرچه آگاهی عمومی نسبت به نقش مالیات در توسعه افزایش یابد، مسیر تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی هموارتر خواهد شد.