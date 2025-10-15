به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای موفق طرح «نشاندار کردن مالیاتها» در سال ۱۴۰۴، آن را گامی مهم در مسیر مردمیسازی نظام مالیاتی کشور دانست و اظهار کرد: این طرح امکان میدهد مؤدیان با انتخاب محل هزینهکرد مالیات خود، به صورت مستقیم در توسعه و بهبود زیرساختهای استان نقشآفرینی کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم، افزود: تاکنون بیش از ۷ هزار مؤدی با مشارکت فعال در این طرح، مجموعاً مبلغ ۲۳۶ میلیارد تومان را به پروژههای عمرانی و توسعهای استان اختصاص دادهاند و این اقدام نه تنها روند پیشبرد پروژهها را تسریع کرده بلکه نشاندهنده اعتماد و مشارکت گسترده مردمی در امور عمومی است.
رضایی با اشاره به تنوع پروژههای مشمول طرح، بیان کرد: ۱۳ پروژه عمرانی در حوزههای مختلف استان قم در قالب این برنامه تعریف شده که تاکنون دو پروژه تکمیل مرکز جامع سرطان قم و احداث هنرستان فنی و حرفهای بهطور کامل تأمین اعتبار شدهاند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، بخش قابل توجهی از منابع سایر پروژهها نیز تأمین شده و روند اجرای آنها در حال پیشرفت است که از جمله این پروژهها میتوان به پروژههای بهسازی محور قم–نیزار و محور قدیم قم–تهران، ساخت پل راهآهن و احداث کتابخانه مرکزی علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه (س) اشاره کرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم تصریح کرد: هدف از اجرای این پروژهها، ارتقای خدمات عمومی، افزایش رفاه اجتماعی و بهبود کیفیت زیرساختها در نقاط مختلف استان است، بهگونهای که این اقدامات اثرات ملموس و پایدار برای جامعه محلی به همراه داشته باشد.
