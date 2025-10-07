به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعلهگری، صبح سه شنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانههای کردستان از اختصاص ۱۵۷ میلیارد تومان از محل طرح «نشاندار کردن مالیات» به پروژههای عمرانی استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این اعتبار از طریق مشارکت ۵۷۴۱ مؤدی مالیاتی در این طرح تأمین شده است.
فعلهگری با اشاره به اینکه این طرح برای دومین سال متوالی در استان اجرا میشود، افزود: در سال جاری، ۱۵۷ میلیارد تومان از محل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم به تأمین اعتبار پروژههای مختلف عمرانی در استان اختصاص داده شد.
وی توضیح داد: از مجموع ۲۴ پروژه معرفیشده در استان کردستان، تاکنون ۱۱ پروژه موفق به تأمین اعتبار از این محل شدهاند. این پروژهها شامل ۱۰ مدرسه و یک پروژه انرژی (نیروگاه تلمبهذخیرهای آزاد سنندج) میباشد.
مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان همچنین به مجموع اعتبار مورد نیاز پروژههای استان اشاره کرد و گفت: برای اجرای این پروژهها، مجموعاً ۴۷۹۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که از این مبلغ، ۱۵۷۰ میلیارد ریال معادل ۱۵۷ میلیارد تومان از طریق مشارکت مؤدیان در طرح نشاندار کردن مالیات تأمین شده است.
فعلهگری در ادامه اظهار داشت: پروژههای تأمین اعتبار شده در قالب این طرح شامل ۱۲ پروژه در حوزه آموزش و پرورش، ۵ پروژه در بخش حملونقل و عمران شهری و روستایی، و پروژههایی در حوزههای انرژی، آب، کشاورزی، محیط زیست، آموزش عالی و امور فرهنگی هستند.
وی با تأکید بر اهمیت طرح نشاندار کردن مالیات، گفت: این طرح نه تنها به تأمین مالی پروژههای عمرانی و توسعهای استان کمک کرده، بلکه گامی مهم در راستای مردمیسازی نظام مالیاتی و تقویت اعتماد عمومی به شفافیت مالی کشور است.
مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان در پایان تصریح کرد: طرح نشاندار کردن مالیات در واقع فرصتی است برای مشارکت مؤدیان مالیاتی در تصمیمسازیهای توسعهای و ایجاد تحولی مثبت در روند توسعه متوازن در استان کردستان.
این طرح از سال گذشته با هدف استفاده از ظرفیتهای مالیاتی برای اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی در سطح استانها آغاز شده و بهطور مستمر در حال گسترش است.
