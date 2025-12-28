به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری صبح یکشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان با اشاره به نقش مشارکت مؤدیان در توسعه زیرساخت‌های استان، اظهار کرد: با مشارکت یک‌هزار و ۲۷۴ مؤدی کردستانی در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات، مبلغ ۳۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه افزایش خط گردنه صلوات‌آباد در محور سنندج–دهگلان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه این میزان اعتبار، ۳۵ درصد از هزینه اجرای پروژه در سال جاری را شامل می‌شود، افزود: تخصیص این منابع موجب تسریع در روند اجرای پروژه شده و نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد، کاهش زمان سفر و بهبود دسترسی در یکی از محورهای پرتردد استان خواهد داشت.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با تأکید بر آثار مثبت طرح نشان‌دار کردن مالیات، تصریح کرد: این طرح با شفاف‌سازی نحوه هزینه‌کرد منابع مالیاتی و بازگشت مستقیم مالیات‌های پرداختی به طرح‌های عمرانی، اعتماد عمومی را تقویت کرده و زمینه مشارکت مؤثرتر مؤدیان در توسعه استان را فراهم می‌کند.

فعله‌گری در پایان خاطرنشان کرد: همراهی و همکاری مؤدیان در پرداخت مالیات، پشتوانه‌ای مطمئن برای اجرای پروژه‌های عمرانی و یکی از مهم‌ترین محرک‌های توسعه پایدار در استان کردستان به شمار می‌رود.