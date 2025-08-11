رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح نشاندار کردن مالیاتها یکی از اقدامات راهبردی و مؤثر دولت در سالهای اخیر است، اظهار کرد: این طرح باعث میشود مردم با اطمینان بیشتری مالیات بپردازند، چون دقیقاً میدانند که سهم مالیاتیشان صرف کدام پروژه عمرانی، رفاهی یا اجتماعی میشود و این شفافیت، اعتماد عمومی را تقویت میکند.
وی افزود: نشاندار کردن مالیاتها نهتنها باعث افزایش رضایت مردم از خدمات دولت میشود، بلکه موجب کاهش چشمگیر فرار مالیاتی خواهد شد. مردم وقتی احساس کنند که مالیات پرداختیشان در مسیر مشخصی خرج میشود و نتایج آن را بهطور ملموس میبینند، با رغبت بیشتری در پرداخت مالیات مشارکت میکنند.
سنگدوینی ادامه داد: در این الگو، مالیاتدهندگان میتوانند انتخاب کنند که مالیاتشان صرف چه پروژهای شود؛ برای مثال توسعه مدرسه، ایجاد اماکن ورزشی، خدمات عمومی در مناطق محروم، یا حتی زیرساختهای انرژی و آبرسانی. چنین مکانیزمی باعث میشود ارتباط مستقیمی بین مالیات مردم و نتایج خدمات دولت شکل بگیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی اعتبار این طرح در سال جاری، اظهار امیدواری کرد که این روند ادامهدار باشد و به مدلی برای تأمین مالی مطمئن پروژههای ضروری کشور تبدیل شود. به گفته او، طرح نشاندار کردن مالیاتها میتواند نقشی مهم در توسعه عدالتمحور و متوازن ایفا کند و بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، تأثیر مستقیمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم داشته باشد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال جاری ۱۵۰ پروژه عمرانی در حوزه آب تعریف شده است، گفت: بسیاری از این پروژهها مربوط به مناطق روستایی محروم هستند که به زیرساختهای حیاتی مانند آبرسانی و برق نیاز دارند. این طرح میتواند با هدایت منابع مالیاتی به سمت این پروژهها، روند اجرا را تسریع کرده و پاسخگویی دولت به نیازهای مردم را بهبود ببخشد.
سنگدوینی تصریح کرد: در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی روبهروست و بخشهایی از مناطق محروم همچنان در تأمین آب و برق با مشکلاتی مواجهاند، این طرح فرصتی استثنایی برای جبران کمبودهاست. مردم میتوانند در مسیر توسعه سهیم شوند و با مشارکت در تأمین مالی پروژهها، بهنوعی در مدیریت منابع ملی نیز نقش داشته باشند.
او در پایان گفت: تداوم این طرح میتواند هم موجب تقویت جایگاه دولت نزد مردم شود و هم میزان مشارکت اجتماعی را افزایش دهد. وقتی دولت با شفافیت و صداقت مسیر هزینهکرد مالیاتها را مشخص کند، مردم نیز با اعتماد بیشتری همراهی خواهند کرد. سنگدوینی تأکید کرد که این روند باید بهصورت جدی در سالهای آینده نیز پیگیری شود و به الگویی پایدار در نظام مالیاتی کشور تبدیل گردد.
