به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دولت یونیورسیتی ورد نیوز، رئیس جمهور جدید کره جنوبی در جلسه‌ شورای مشورتی ملی علم و فناوری گفت: از لحاظ تاریخی، کشورهایی که به علم و فناوری احترام می‌گذاشتند، پیشرفت کردند؛ در حالی که آنهایی که آن را نادیده می‌گرفتند، شکست خوردند. من معتقدم که این موضوع امروز نیز صادق است.

وزارت علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات (MSIT) کره جنوبی اعلام کرد که بودجه سال ۲۰۲۶ این وزارت ۲۱.۶ درصد افزایش یافته و به ۲۳.۷ تریلیون وون کره جنوبی (۱۸.۲ میلیارد دلار آمریکا) می‌رسد. هزینه‌های تحقیق و توسعه این وزارتخانه به تنهایی به ۱۱.۸ تریلیون وون کره جنوبی (۹.۷ میلیارد دلار آمریکا) افزایش می‌یابد. بودجه تحقیق و توسعه این وزارتخانه حدود ۳۳ درصد از کل هزینه‌های ملی تحقیق و توسعه اعلام شده در ماه گذشته را تشکیل می‌دهد که در اول سپتامبر برای ارائه به مجلس ملی تأیید شده است.

وزارت علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات کره جنوبی یک مسیر تامین مالی جدید را به عنوان بخشی از بورسیه‌های علمی «سجونگ» برای پژوهشگران در نظر گرفته است تا بازگشت استعدادهای برجسته ساکن در خارج از کشور را تشویق کند.

بودجه ۱۱۵ میلیاردی برای تسهیل بازگشت پژوهشگران

این امر تا حدودی در پاسخ به فرار مغزهای نگران‌کننده از کره جنوبی است؛ اما برخی از کارشناسان آن را «قایق نجات» برخی از دانشمندان جوان می‌دانند که تحت تاثیر کاهش بودجه علمی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته‌اند. وزارت علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات کره جنوبی در بیانیه اول سپتامبر خود اعلام کرد: «ما انتظار داریم یک شبکه ایمنی تحقیقاتی برای پژوهشگران فراهم کنیم».

در این بیانیه آمده است که در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۱۵ میلیارد وون کره (۸۲.۵۶ میلیون دلار آمریکا) برای تسهیل بازگشت حدود ۱۳۰ پژوهشگر پسادکترای خارج از کشور به کره اختصاص داده خواهد شد.

این وزارتخانه همچنین برنامه‌ای را برای جذب پژوهشگران خارجی به کره گسترش داده است. وزارت علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات کره جنوبی اعلام کرد: «برای گسترش مجموعه استعدادهای علمی و فناوری کره و تقویت قابلیت‌های تحقیقاتی در سطح جهانی خود، برنامه خود را برای جذب استعدادهای بین‌المللی گسترش خواهیم داد».

همچنین اعلام کرده است که «ما پژوهشگران برجسته بین‌المللی و پژوهشگران نوظهور فعال در سراسر جهان را شناسایی کرده و آن‌ها را در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی پیشروی کره جذب خواهیم کرد و از اقامت طولانی‌مدت آنها در کره حمایت می‌کنیم». این وزارتخانه بودجه‌ای حدود ۵۳.۷ میلیارد وون کره جنوبی (۳۸.۵۵ میلیون دلار آمریکا) برای این منظور اعلام کرده است.

همکاری کره با اروپا، ام آی تی و آلمان

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که همکاری و حمایت از تحقیقات مشترک با موسسات تحقیقاتی برجسته خارجی را تقویت می‌کند و بودجه‌ای را برای بنیان‌گذاری همکاری‌های بین‌المللی تحقیق و توسعه و یک مرکز همکاری جدید با موسسات تحقیقاتی خارجی تخصیص می‌دهد.

کره جنوبی امسال رسماً به عنوان عضو وابسته «هورایزن اروپا» (Horizon Europe)، برنامه اصلی تحقیق و نوآوری اتحادیه اروپا، تبدیل شد. در نتیجه، پیش‌بینی مشارکت‌های و پروژه‌های مشترک قوی‌تری با پژوهشگران اروپایی انجام شود.

علاوه‌ بر این؛ چندین طرح همکاری بین‌المللی دوجانبه برنامه‌ریزی شده است. این طرح‌ها شامل یک پروژه مشترک کره جنوبی و ایالات متحده در زمینه بیوتکنولوژی پیشرفته (۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶) و همچنین کارگاه‌های پژوهشگران کره-آلمان و برنامه‌های تبادل آموزشی است.

در سطح شهری نیز دولت کلان‌شهر سئول در ماه مارس اعلام کرد که قصد دارد تحقیقات مشترک متمرکز بر هوش مصنوعی را با مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) ایالات متحده در طول سال آغاز کند و همچنین برای تأسیس یک مرکز تحقیقاتی در سئول با مشارکت ام آی تی انجام خواهد خواهد داد.

کره جنوبی قصد دارد تا پنج سال آینده یکی از سه قدرت هوش مصنوعی جهان شود

بر اساس اعلام دولت کره جنوبی؛ بودجه هوش مصنوعی نسبت به سال گذشته افزایش چشم‌گیر ۱۰۶ درصدی خواهد داشت و حمایت‌های بیشتری نیز به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط و تحقیقات پایه برای بهبود نوآوری هدایت خواهد شد.

این اقدام در راستای «استراتژی چشم‌انداز ملی» دولت صورت می‌گیرد. طرح پنج‌ساله دولت که در ۱۳ آگوست منتشر شد، با هدف اعلام شده ارتقاء کره جنوبی به یکی از سه قدرت برتر هوش مصنوعی جهان است؛ در حالی که در حال حاضر ایالات متحده و چین در این زمینه پیشرو هستند.

سئول در مسیر انقلاب هوش مصنوعی

وزارت علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات کره جنوبی در اطلاعیه خود در اول سپتامبر اعلام کرده که تمرکز اصلی آن تقویت قابلیت‌های علمی و فناوری کشور با یک «انقلاب هوش مصنوعی» و همچنین گسترش فناوری‌های استراتژیک مانند تحقیقات انرژی و کوانتومی خواهد بود.

در مجموع، بودجه ملی ویژه هوش مصنوعی به ۱۰.۱ تریلیون وون کره جنوبی (۷.۷ میلیارد دلار آمریکا) خواهد رسید، که سه برابر بودجه کلی هوش مصنوعی است. این وزارتخانه مسئول ۵.۱ تریلیون وون کره جنوبی (۳.۹ میلیارد دلار آمریکا) خواهد بود.

دولت ۶۰۰ میلیارد وون کره جنوبی (۴۶.۱۵ میلیون دلار آمریکا) را به طور خاص برای نوآوری در هوش مصنوعی اختصاص داده است و توسعه اکوسیستمی را که ادغام فناوری و نوآوری را ترویج می‌کند، تسریع می‌کند.

بودجه تخصیص داده شده شامل آموزش حدود ۱۱ هزار متخصص تحصیلات تکمیلی هوش مصنوعی در حدود ۲۴ دانشگاه است.

راه‌اندازی یک دانشگاه جدید هوش مصنوعی در کره جنوبی

وزارت علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات کره جنوبی اعلام کرده: «ما قصد داریم برای تضمین یک مزیت رقابتی در مجموعه استعدادهای هوش مصنوعی جهانی، توسعه و جذب استعدادهای برتر هوش مصنوعی را تقویت کنیم». این برنامه‌ها شامل یک دانشگاه جدید متمرکز بر هوش مصنوعی است که ۲۵.۵ میلیارد وون کره جنوبی از بودجه وزارتخانه به آن اختصاص یافته است.

افزایش بی‌سابقه بودجه تحقیقات پایه

وزارت علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات کره جنوبی هفته اخیر اعلام کرده که مبلغ «رکوردشکن» ۲.۷۴ تریلیون وون کره جنوبی را برای «احیای اکوسیستم تحقیقات پایه» سرمایه‌گذاری خواهد کرد. انتضار می‌رود تعداد پروژه‌های تحقیقات پایه‌ای که از آن‌ها پشتیبانی می‌کند در مقایسه با سال ۲۰۲۵، ۲۸.۵ درصد افزایش یاید. از جمله احیای حدود ۲ هزار پروژه تحقیقاتی بنیادی که در سال ۲۰۲۴ و در دولت قبلی به طور بحث برانگیزی لغو شده بودند.

کو هیوک-چا، معاون اول وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات کره جنوبی، گفته است: «بودجه تحقیقات پایه ۲۰۲۶ اولین نقطه شروع برای جهشی فراتر از بازسازی اکوسیستم تحقیقات پایه است».

او افزود: «ما بودجه تخصیص یافته را به طور مؤثر مدیریت خواهیم کرد تا محیطی ایجاد کنیم که پژوهشگران جوان بتوانند بدون نگرانی و به شیوه‌ای پایدار تحقیق کنند و از پژوهشگران عالی حمایت کنیم تا بتوانند به رشد خود ادامه دهند».

پژوهشگران و کارشناسان به طور کلی افزایش بودجه تحقیق و توسعه را مورد استقبال قرار دادند، اما بسیاری بر لزوم بهبود محیط پژوهشی با حمایت متعادل‌تر در بخش‌های مختلف مانند علوم زیستی و روباتیک تاکید کردند.

تمرکز محدود

تمرکز شدید بر تنها چند بخش توسط گروه‌های مدنی، از جمله «همبستگی مردم برای دموکراسی مشارکتی»، مورد انتقاد قرار گرفته است که می‌گویند رویکرد دولت، خطر تقویت انحصارهای فناوری و تمرکز اقتصادی در بخش‌های خاص را به همراه دارد.

یک پژوهشگر در مؤسسه پیشرفته علم و فناوری کره (KAIST)، که در حال حاضر یک برنامه پسادکترا در علم مواد را تکمیل می‌کند، گفت: «در حالی از سه برابر شدن بودجه هوش مصنوعی استقبال می‌کنم، ایجاد یک محیط پژوهشی پایدار و تضمین استقلال پژوهشگر در بلندمدت مهم‌تر است».

پژوهشگر دیگری با دکترای مهندسی از دانشگاه ملی سئول، که اکنون در یک مؤسسه تحقیقاتی دولتی کار می‌کند، خاطرنشان کرد: «افزایش حمایت از هوش مصنوعی و زمینه‌های مرتبط مثبت است. با این حال، باید بر بهبود ارزیابی‌های عملکردی کوتاه‌مدت برای پژوهشگران و کاهش رویه‌های اداری و مقررات غیرضروری نیز تمرکز داشت».