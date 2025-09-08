به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار هیئت عراقی به ریاست عمر الوائلی رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق با اسکندر مؤمنی وزیر کشور، امروز –دوشنبه- در وزارت کشور برگزار شد.
مؤمنی در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از روابط دو کشور در سطح مقامات عالی، گفت: در حوزه امنیت و اقتصاد نیز بین ایران و عراق وضعیت مطلوب است؛ اما در این دو حوزه باید تلاش بیشتری از سوی دو کشور صورت بگیرد.
وزیر کشور در ادامه با تأکید بر لزوم افزایش مبادلات تجاری بهویژه در حوزه مرزی، تصریح کرد: دو طرف با گسترش بازارچههای مرزی میتوانند نقش بیشتری در این زمینه داشته باشند؛ ضمن اینکه این اقدام میتواند هم از قاچاق جلوگیری کند و هم مرزنشینان دو طرف، منتفع شوند.
وی با اشاره به لزوم توجه به موضوع امنیت مرزها، افزود: هر کجا خلل امنیتی وجود داشته باشد، قاچاقچیان و سودجویان از این موضوع سوءاستفاده خواهند کرد. لذا تأکید دارم که در این خصوص بحثهای جدیتری صورت بگیرد.
مؤمنی همچنین مراسم اربعین ۱۴۰۴ را یکی از بهترین مراسم اربعین در سالهای اخیر توصیف کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی آن، افزایش گذرگاههای مرزی بود که اگر این تعداد افزایش بیشتری پیدا کند، میتواند در تسهیل حرکت زائران مؤثر باشد.
وزیر کشور در پایان گفت: حاکمیت و امنیت عراق را یکپارچه میدانیم.
مرزهای ایران و عراق بهصورت ۲۴ ساعته فعال است
در ادامه نیز، عمر الوائلی رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق با اشاره به تهیه و تنظیم سند ۲۱ بندی با همکاری کارشناسان دو کشور، گفت: بر اساس این سند، امور مرزی مشترک ساماندهی شده است و اطلاعات به صورت الکترونیکی میان دو کشور تبادل میشود تا فعالیتهای مشترک مرزی با همکاری پیش برود.
وی گفت: در بخش اقتصادی تأکید داشتیم که مرزهای مشترک دو کشور بهصورت ۲۴ ساعته فعال باشند و حتی در روزهای جمعه نیز امور مورد نظر انجام گیرد. بنابراین در کنار بخش امنیتی، موضوع اقتصاد نیز از بندهای مهم این صورتجلسه است و اهمیت ویژهای دارد.
الوائلی افزود: اقتصاد و امنیت هدف مشترک ماست که امیدواریم برای هر دو کشور محقق شود. در همین راستا از ورود کالاهای ایرانی استقبال میکنیم، بهگونهای که این کالاها پس از ورود به خاک عراق بتوانند به کشورهای همجوار نیز صادر شوند.
مقام عراقی گفت: همچنین لازم میدانم به برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی اشاره کنم که امسال با هماهنگی دستگاههای ذیربط عراق و همکاری جمهوری اسلامی ایران بهخوبی برگزار شد و امیدواریم در مناسبتهای بعدی نیز این روند بهتر از گذشته ادامه یابد.
رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق تصریح کرد: ما دستور مؤکدی از سوی نخستوزیر عراق آقای محمد شیاع السودانی داریم که همواره بر تقویت هرچه بیشتر روابط با جمهوری اسلامی ایران در تمام سطوح تأکید دارد.
در ادامه این جلسه، سند ۲۱ بندی که شامل موضوعات مختلف همکاری از جمله اقتصادی، سیاسی و امنیتی است، به امضای علیاکبر پورجمشیدیان قائممقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و عمر الوائلی رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق رسید.
