امضا تفاهمنامه همکاری میان پژوهشگاه فضایی و صدا و سیمای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، به منظور ارتقای همکاری‌های علمی، پژوهشی و رسانه‌ای، تفاهمنامه‌ای میان پژوهشگاه فضایی ایران به نمایندگی دکتر وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه و مرکز صدا و سیمای آذربایجان‌شرقی به نمایندگی دکتر اکبر رضایی، مدیرکل مرکز به امضا رسید.

این تفاهمنامه با هدف ایجاد بسترهای جدید برای هم‌افزایی توان علمی و پژوهشی پژوهشگاه و ظرفیت‌های رسانه‌ای مرکز صداوسیما منعقد شد. بر اساس مفاد تفاهمنامه، طرفین متعهد شدند در جهت توسعه فناوری‌های نوین، تولید محتوای علمی و ترویجی در حوزه صنعت فضایی، اجرای پروژه‌های مشترک فناورانه و همچنین بهره‌برداری متقابل از امکانات آزمایشگاهی، پژوهشی و رسانه‌ای همکاری کنند.



از دیگر محورهای همکاری می‌توان به انتشار مشترک مقالات و محتوای تخصصی، ارائه خدمات مشاوره‌ای، برگزاری دوره‌های آموزشی، و مشارکت در تولید برنامه‌های رسانه‌ای با رویکرد معرفی دستاوردهای فضایی کشور اشاره کرد. همچنین مقرر شد کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان طرفین تشکیل شود تا پروژه‌های اولویت‌دار را طراحی و روند اجرای آن‌ها را پیگیری نماید.



با امضای این سند همکاری، چشم‌انداز تازه‌ای برای پیوند میان صنعت فضایی و رسانه در سطح ملی و استانی ترسیم شد.