آغاز عملیات اجرایی ۲۵ کیلومتر از محور فسا- جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز، پنجشنبه ۲۰ شهریور با حضور سیدعبدالله ارجائی معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی عملیات اجرایی ۲۵ کیلومتر از محور فسا- داراب به طول کلی ۷۵ کیلومتر آغاز شد.
محور فسا – جهرم به طول ۷۵ کیلومتر یکی از محورهای کلیدی استان فارس است که ۵۸ کیلومتر آن در حوزه شهرستان فسا قرار دارد. از این ۵۸ کیلومتر، ۲۵ کیلومتر در سنوات گذشته به بهرهبرداری رسیده، ۸ کیلومتر در حال حاضر در دست احداث است و امروز نیز، ۲۵ کیلومتر دیگر کلنگزنی خواهد شد. این قطعه در حدفاصل زاهدشهر تا علویکوه قرار دارد.
عرض محور حدود ۱۰/۵ متر است و در طول مسیر حدود ۸۰ دستگاه ابنیه فنی وجود دارد. مهمترین آنها یک پل با ۱۰ دهانه هشتمتری و یک زیرگذر در نزدیکی صحرارود است.
از جمله دستاوردهای اصلی این پروژه میتوان به کاهش سوانح رانندگی در محوری پرتردد و باری، و دستاوردهای اقتصادی در دو سطح محلی و ملی اشاره کرد.
در سطح محلی، مزایای این پروژه برای منطقه صحرارود که قطب دامپروری محسوب میشود بسیار قابل توجه است. در سطح ملی نیز این محور دسترسیهای مهمی به استانهای شرقی و کرمان ایجاد کرده و مسیر رسیدن به عسلویه و سواحل جنوبی را کوتاهتر میسازد.
به گفته ارجائی اعتبار قرارداد این پروژه ۷۵۰ میلیارد تومان و مدت اجرای آن سه سال تعیین شده است. پیشبینی میشود، با تأمین مالی مناسب، رفع معارضان احتمالی و همراهی مردم در تملک اراضی، این پروژه به موقع به پایان برسد.
ارجائی در حاشیه این بازدید و آغاز عملیات اجرایی اعلام کرد: در حوزه شهرستان فسا، سه پروژه عمده در حوزه راه در دست اجرا است که شامل؛ پروژه فسا–جهرم، پروژه فسا–داراب (محور قدیم) و پروژه محور جدید فسا–داراب–زریندشت است.
بر اساس اطلاعات، در محور قدیم فسا–داراب نیز که حدود ۱۰۰ کیلومتر طول دارد، تاکنون ۷۳ کیلومتر به بهرهبرداری رسیده است. از ۲۷ کیلومتر باقیمانده، ۱۷ کیلومتر در حوزه داراب قرار دارد و پروژه آن فعال است. ۱۰ کیلومتر باقیمانده نیز در حال طی تشریفات قانونی است که بهزودی عملیات اجرایی آن آغاز شود.
در محور جدید فسا–داراب–زریندشت هم از مجموع حدود ۱۲۰ کیلومتر، ۲۶ کیلومتر در حوزه شهرستان فسا قرار دارد که اکنون در حال تکمیل تشریفات قانونی است.
