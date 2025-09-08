۱۳ نوع کانی معدنی در استان ایلام شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاد ظهر دوشنبه ر مراسم تجلیل از تعاونیهای برتر استان ایلام با بیان اینکه تعاونیها نباید تنها به نام و آمار محدود شوند، گفت: این بخش باید پویا، اثرگذار و درآمدزا باشد تا در توزیع عادلانه ثروت و بهبود معیشت مردم نقشآفرینی کند.
وی افزود: با وجود ثبت بیش از سههزار تعاونی در استان، بخش زیادی از آنها نیمهفعال یا غیرفعالاند. رکود این بخش باعث دلسردی عمومی شده است؛ بهویژه تعاونی مرزنشینان با بیش از ۲۰۰ هزار عضو که سالهاست آورده ملموسی برای اعضا نداشته است.
میرزاد با اشاره به ظرفیت بالای معادن استان خاطرنشان کرد: ایلام دارای ۱۳ نوع کانی معدنی است، اما تنها یک تعاونی معدنی آنهم نامشخص در وضعیت فعالیت، به ثبت رسیده است.
وی تشکیل تعاونیهای تخصصی در معدن را عاملی مهم برای ایجاد اشتغال پایدار دانست.
به گفته معاون اقتصادی استاندار ایلام، کمکاری مشابهی در بخش کشاورزی نیز وجود دارد: چرا در حوزه گلخانهای یا تولید محصولات شاخصی مانند انجیر زاگرس یا فرآوری بلوط که قابلیت برند ملی دارد، تعاونیهای فعال نداریم؟ حتی محصولاتی مانند مربای بلوط میتواند فرصت اقتصادی مهمی برای استان باشد.
وی ساختار نامتوازن بازار کار استان را از دلایل تشدید فشار معیشتی دانست و گفت: ۵۲ درصد اشتغال ایلام در بخش خدمات و تنها ۱۷ درصد در کشاورزی است. این ساختار باعث پایین بودن سهم درآمد خانوار و افزایش فشار تورمی شده است.
میرزاد از انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان ظرفیت دیگر یاد کرد و پیشنهاد داد کارکنان دستگاهها با تشکیل تعاونی و سرمایهگذاری خرد در نیروگاههای خورشیدی، از خرید تضمینی ۲۰ ساله و درآمد پایدار بهرهمند شوند.
وی همچنین در حوزه صادرات، نبود رایزن اقتصادی مستقر در استان واسط عراق را یک خلأ مهم دانست و خبر داد که پیگیری این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
معاون استاندار ایلام با تأکید بر تغییر نگاه به بخش تعاون تصریح کرد: تعاونیها باید از دل ظرفیتهای طبیعی و انسانی استان برخیزند و سهم واقعی خود را در اقتصاد مردم بازیابند.
