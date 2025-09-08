۲۵ مرغداری در قائمشهر متخلف شناخته شدند

معصومه صفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۲۵ واحد مرغداری به دلیل عدم تحویل سهمیه ۴۰ درصدی مرغ زنده به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی گفت: ارزش اقتصادی پرونده‌های تعزیری این واحدها حدود ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده و هدف از این اقدام مدیریت بازار و نظارت بر تحویل سهمیه مقرر برای تأمین نیاز بازار شهرستان و میادین تهران است.

صفری اوریمی افزود: سهمیه جوجه‌ریزی شهرستان نسبت به استان ۹.۷ درصد و میزان تحقق آن در سطح شهرستان ۸۱ درصد است.

وی ادامه داد: در این شهرستان ۱۵۲ واحد مرغداری فعال وجود دارد که ۵۶ واحد آن در سامانه اطلاعات صنعت و طیور سماسط برای جوجه‌ریزی ثبت شده‌اند و شامل یک واحد تولید جوجه و یک واحد مرغ تخمگذار می‌شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر تأکید کرد: شهرستان یکی از قطب‌های اصلی تولید گوشت مرغ در کشور است و در سطح استان مازندران رتبه سوم را دارد، روند تولید گوشت مرغ در این شهرستان به صورت مستمر ادامه دارد.

وی گفت: همچنین برخورد با واحدهای متخلف به منظور جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت مرغ و تأمین نیاز بازار انجام شده است.