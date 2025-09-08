به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی ظهر دوشنبه در بیستمین جشنواره تعاونیهای برتر در ایلام اظهار کرد: تعاون از دیرباز در فرهنگ ایرانی و آموزههای اسلامی جایگاه ویژهای داشته و در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی نیز به عنوان رکن تعادل اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است.
رشیدی با اشاره به پیشبینی سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور بر اساس قانون، افزود: فعلاً فاصله زیادی با این هدف داریم و لازم است نگاه جدیتری به این بخش شود.
ویبا بیان اینکه تعاون پلی میان بخش دولتی و خصوصی است، تأکید کرد: گفتمانسازی در حوزه تعاون میتواند بسیاری از مشکلات بیکاری و توزیع ناعادلانه ثروت را حل کند.
وی از رسانهها خواست نقش این بخش را برای مردم و مدیران تبیین کنند.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام، در تشریح وضعیت موجود گفت: از سه هزار و ۵۲۳ تعاونی ثبتشده استان، تنها ۲ هزار و ۲۷۹ تعاونی فعال هستند و یک هزار و ۲۴۴ تعاونی معادل ۳۵ درصد، غیرفعال ماندهاند. شناسایی و رفع چالشهای این تعاونیها در دستور کار است.
رشیدی خبر داد: در ششماهه نخست امسال، ۵۹ تعاونی جدید با ۳۲ عضو در حال ثبت است که زمینه اشتغال ۱۳۰ نفر را فراهم میکند.
وی همچنین به ظرفیتهای بخش مسکن و انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: سه تعاونی تولید برق خورشیدی در شهرستانهای چرداول و هلیلان برای کاهش ناترازی برق ایجاد شده و چند طرح دیگر نیز در دست اقدام است.
