رشد ۲۴ درصدی تولید گاز در پالایشگاه بیدبلند طی یک سال

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد پوررضا مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند اظهار کرد: حجم گاز طبیعی فرآورش‌شده در این پالایشگاه به رقم بی‌سابقه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی افزود: این مقدار تولید در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۳۵۰ میلیون مترمکعب افزایش دارد که رشدی معادل ۲۴ درصد را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند با اشاره به عوامل تحقق این موفقیت گفت: اجرای به‌موقع و دقیق برنامه‌های تعمیرات اساسی، نوسازی و تعویض بهینه قطعات حیاتی و ارتقای سطح کیفی تعمیرات تجهیزات پیچیده واحدهای پالایشی، پایه‌های فنی این دستاورد بودند. البته ایثار و تلاش شبانه‌روزی همکاران با انگیزه بالا نیز نقش مهمی داشته است.

پوررضا در پایان تأکید کرد: این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری در نگهداری پیشگیرانه کارکنان است. افزایش تولید گاز، گامی بلند در تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی و تضمین تأمین پایدار سوخت کشور، به‌ویژه در فصل زمستان، محسوب می‌شود.