۲۶۰۰ کارت سوخت متخلف در خراسان جنوبی مسدود شد

محمد رضا عابدانی در گفت و گو با مهر با بیان اینکه در پنج ماهه گذشته سال جاری دو هزار و ۶۰۰ فقره کارت سوخت با تشخیص رفتار نامتعارف در استان مسدود شده است، گفت: بخشی از سامانههای مصارف سوختی به دلیل عدم اخذ جواز همکاری و توزیع توسط ارگان و جلوگیری از بروز تخلفات در سراسر کشور بسته شده است.
وی با بیان اینکه عرضه سوخت در پایانه مرزی استان سه میلیون لیتر در ماه با نرخ تعادلی است، اظهار داشت: در دولت چهاردهم دوگانهسوز کردن خودروهای مدل ۹۰ به بعد به صورت رایگان و درخواست کارت سوخت اینترنتی شده است.
عابدانی ادامه داد: درحال حاضر سوخت مایع به صورت دو نرخی شامل یارانهای برای ثبتنامکنندگان سامانه صدف و نیمه یارانهای برای مابقی مصرفکنندگان عرضه میشود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی بیان کرد: ۴۰۰ نازل بنزین مستمرا تحت کنترل بوده تا در صورت خرابی کمتر از ۲۴ ساعت رفع مشکل شوند.
وی دامه داد: از شهروندان خواستاریم در صورت مشاهده خرابی نازلها در جایگاهها موارد را جهت جلوگیری از تخلف گزارش دهند.
عابدانی با بیان اینکه ۱۰۳ جایگاه سوخت در استان فعال است، افزود: مجوز تعمیراتی که در فصول پرتردد سال برای جایگاهها صادر شده به دلیل خرابی نازلها و نشت سوخت بوده که خطرآفرین است.
وی با بیان اینکه تعداد کارتهای اضطراری در جایگاههای مسیرهای مواصلاتی و اصلی استان ۲٫۵ برابر افزایش یافته است، ادامه داد: کارتهای اضطراری مازاد از تعدادی جایگاه جمعآوری و به جایگاههای تعیین شده انتقال یافته است.
