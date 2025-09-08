به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی بعد از ظهر دوشنبه در نخستین نشست شورای آموزش و پرورش بخش امام حسن، آموزش و پرورش را زیربنای توسعه اجتماعی دانست و تأکید کرد: حرکت رو به جلو تنها با نگاه ملی همراه با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی امکانپذیر است.
بخشدار امام حسن آسیبشناسی نظام آموزشی، رفع موانع پیشرفت و ارتقای آگاهی والدین و مربیان نسبت به نقش شوراها را از اولویتهای جدی بخش برشمرد.
رضایی خاطرنشان کرد: استمرار جلسات شورا و ارتقای سطح مصوبات، ضامن پویایی آموزش در منطقه خواهد بود.
وی گفت: پیوند ساختاری شورا با نهادهای اجرایی و اجتماعی، بستری برای تسریع در اجرای راهکارهای عملی و کارآمد، فراهم میکند.
آینده آموزشی منطقه در گرو همگرایی ارگانها و همراهی مردم است
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر بر ضرورت همیاری دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت آموزش و پرورش نمیتواند به تنهایی بار چالشها را به دوش بکشد.
غلامرضا دانشفر مشارکت همگانی را لازمه تأمین نیازهای آموزشی مدارس، بهویژه در روستاهای بخش امام حسن دانست.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان تأکید کرد که آینده آموزشی منطقه در گرو همگرایی ارگانها و همراهی مردم است.
وی گفت: این همگرایی میتواند مدارس بخش امام حسن را به کانونی پویا برای پرورش نسلهای آینده و تحقق عدالت آموزشی در استان بدل سازد.
