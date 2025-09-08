به گزارش خبرنگار مهر، قدرتاله نظری عصر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به اقدامات انجام شده برای بازگشایی مدارس در مهرماه، اظهار کرد: در حال حاضر هزار و ۵۰۰ کلاس درس در سطح استان برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده شدهاند. از این تعداد، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کلاسها بهطور ویژه مورد بازسازی و بهسازی قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه ۷۷ درصد از ابلاغهای معلمان استان انجام شده است، افزود: این میزان از ابلاغ معلمان، ۱۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری است و نشاندهنده پیشرفت قابل توجه استان در مقایسه با دیگر استانها است. در حال حاضر، استان گلستان در رتبه سوم کشور در زمینه صدور ابلاغ معلمان قرار دارد.
سنجش سلامت و ثبتنام دانشآموزان پایه اولنظری به برنامههای سنجش سلامت نوآموزان پایه اول اشاره کرد و گفت: ۹۹.۹ درصد از نوآموزان که باید برای ورود به پایه اول آماده شوند، تحت سنجش سلامت قرار گرفتهاند. همچنین، ثبتنام دانشآموزان پایه اول در استان در حال انجام است و تاکنون حدود ۹۴ درصد از ثبتنامها انجام شده است.
وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل جدید، فقط فرمانداریها مجاز به صدور کد ثبتنام برای دانشآموزان هستند و ما امیدواریم با همکاری همه نهادها، هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از ثبتنام بازنماند. برای جلوگیری از هرگونه تبعیض، هیچ مدرسهای حق دریافت وجه برای ثبتنام ندارد و گروههای ویژه نظارتی بر روند ثبتنامها در مناطق مختلف استان حضور دارند.
پروژههای بهسازی مدارس با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان همچنین به پروژههای بهسازی مدارس در قالب طرح «پروژه مهر» اشاره کرد و گفت: در این طرح، حدود ۲۵ درصد از کلاسها مورد بازسازی و مرمت قرار گرفتهاند. مجموع اعتباری که برای این پروژهها تخصیص یافته، بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان است که برای بهسازی مدارس با اولویت نیازمند بازسازی هزینه خواهد شد.
وی افزود: در کنار این اقدامات، گروههای جهادی دانشآموزی، دانشجویی و معلمان در حال رنگآمیزی و زیباسازی مدارس هستند تا فضای آموزشی به بهترین شکل ممکن آماده پذیرش دانشآموزان شود.
تأکید بر وجود مدیر در مدارس و آمادگی کامل برای بازگشایی
نظری در ادامه با تأکید بر ضرورت وجود مدیر در مدارس، گفت: هیچ مدرسهای در استان نباید بدون مدیر باشد. در سال گذشته، ۴۵ مدرسه بدون مدیر داشتیم که این مشکل امسال بهطور کامل برطرف شده است. هدف ما این است که تمامی مدارس از روز اول مهر با مدیر، معلم و کتابهای درسی آماده باشند.
وی اظهار کرد: ما در تلاش هستیم که مدارس دولتی، بهویژه در مناطق محروم، هیچگونه مشکلی از نظر نیروی انسانی و منابع نداشته باشند. برای تحقق این هدف، همکاران ما در استان با تمام توان در حال پیگیری امور هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان به موضوع پرداخت حقوق معلمان اشاره کرد و گفت: امسال برای اولین بار، حقوق معلمان بهویژه اضافهکار ماه مهر همزمان با حقوق رسمی پرداخت خواهد شد. این اقدام در راستای تحقق وعده دولت برای ارتقای شرایط معیشتی فرهنگیان صورت میگیرد.
نظری اظهار کرد: امید است با تلاشهای مستمر، سال تحصیلی جدید در استان گلستان با کمترین مشکلات آغاز شود و خانوادهها و دانشآموزان از تمامی خدمات آموزشی برخوردار شوند.
