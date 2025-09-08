  1. استانها
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶

پرداخت بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان برای ساخت ۳۵ مدرسه نهضت ملی مسکن قم

قم- مدیرکل راه و شهرسازی استان قم از پرداخت بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان برای ساخت ۳۵ مدرسه در پروژه‌های نهضت ملی مسکن قم خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زنجیرانی فراهانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با ارائه گزارشی از اقدامات روبنایی در سایت‌های مسکن مهر، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت ۳۵ مدرسه به اداره‌کل نوسازی مدارس استان اختصاص یافته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها حدود ۳۰ درصد است و انتظار می‌رود همزمان با تحویل واحدهای مسکونی، فضاهای آموزشی نیز آماده بهره‌برداری شوند.

زنجیرانی همچنین به روند احداث مساجد در این سایت‌ها اشاره کرد و گفت: با همکاری سازمان همیاری شهرداری‌های استان، عملیات ساخت ۱۴ مسجد در دست اجراست که تاکنون به ۴۰ درصد پیشرفت رسیده و هدف از این پروژه‌ها تأمین زیرساخت‌های فرهنگی مورد نیاز ساکنان این مجموعه‌ها است.

مدیرکل راه و شهرسازی قم در ادامه به خدمات عمومی دیگر مورد نیاز از جمله کلانتری‌ها، کاربری‌های تجاری، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها پرداخت و گفت: اراضی مربوطه از طریق مزایده در اختیار متقاضیان قرار گرفته و در صورت تسریع شهرداری در صدور پروانه‌های ساختمانی و مشارکت سازندگان، این خدمات نیز به زودی تکمیل خواهند شد.

وی در خصوص احداث کلانتری‌ها گفت: در ابتدا ساخت این مراکز توسط اداره‌کل راه و شهرسازی آغاز شده بود، اما بر اساس تفاهم‌نامه جدید این مسئولیت به فرماندهی انتظامی واگذار شده است که بر اساس این توافق، وزارت راه و شهرسازی بخشی از هزینه‌های ساخت را تأمین می‌کند و اراضی مربوطه نیز به طور کامل در اختیار معاونت فنی و مهندسی فراجا قرار گرفته است.

