به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، پیرو برنامه‌ریزی‌های انجام شده و سیاست‌های حمایتی اتاق اصناف ایران برای ایام پایانی تابستان و همزمان با شروع سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، نمایشگاه‌های پاییزه با عنوان «مهرِ بازار» با محوریت و هماهنگی‌های اتاق‌های اصناف سراسر کشور و با تاکید بر حمایت از کالای ایرانی دارای کیفیت و قیمت مناسب، برگزار خواهند شد.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به اهمیت مهار تورم و رونق کسب و کار صنوف در این ایام اتاق‌های اصناف شهرستان با هماهنگی اتحادیه‌های مربوطه هر شهرستان نسبت به برپایی نمایشگاه با تخفیفات مناسب اقدام خواهند کرد.

این نمایشگاه‌ها به طور سراسری از ۲۰ شهریور الی ۱۰ مهر در حوزه‌های نوشت افزار، کیف، کفش و پوشاک برای دانش آموزان با قیمت مناسب و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و نیز تنظیم بازار و فراهم شدن فضا برای تهیه اقلام مورد نیاز از طریق تولیدکنندگان داخلی برپا خواهند بود.