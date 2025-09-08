  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

نمایشگاه‌های پاییزه «مهرِ بازار» برگزار می‌شوند

نمایشگاه‌های پاییزه «مهرِ بازار» برگزار می‌شوند

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: به موجب ابلاغ اتاق اصناف ایران به اتاق‌های اصناف سراسر کشور، نمایشگاه‌های «مهرِ بازار» برگزار خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، پیرو برنامه‌ریزی‌های انجام شده و سیاست‌های حمایتی اتاق اصناف ایران برای ایام پایانی تابستان و همزمان با شروع سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، نمایشگاه‌های پاییزه با عنوان «مهرِ بازار» با محوریت و هماهنگی‌های اتاق‌های اصناف سراسر کشور و با تاکید بر حمایت از کالای ایرانی دارای کیفیت و قیمت مناسب، برگزار خواهند شد.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به اهمیت مهار تورم و رونق کسب و کار صنوف در این ایام اتاق‌های اصناف شهرستان با هماهنگی اتحادیه‌های مربوطه هر شهرستان نسبت به برپایی نمایشگاه با تخفیفات مناسب اقدام خواهند کرد.

این نمایشگاه‌ها به طور سراسری از ۲۰ شهریور الی ۱۰ مهر در حوزه‌های نوشت افزار، کیف، کفش و پوشاک برای دانش آموزان با قیمت مناسب و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و نیز تنظیم بازار و فراهم شدن فضا برای تهیه اقلام مورد نیاز از طریق تولیدکنندگان داخلی برپا خواهند بود.

کد خبر 6583965
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها